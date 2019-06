Walkenried: Fahrkartenautomat seit 14 Tagen defekt - B86307 antwortet nicht

Vertrag zwischen LNVG und Bahn sieht anderes vor

(Stand: 06.06.2019)wollte hierüber eigentlich nicht berichten. Nicht schon wieder.Manches klappt ja auch bei der Bahn, es gibt dort auch gute und nette Leute – aber nach 14 Tagen des Zusehens ist dann doch Schluss.das ist der Name desderamEs gibt nur diesen einen. Und der meldet sich seit geschlagenen zwei Wochen nicht mehr. Amabends gab er das letzte Lebenszeichen von sich – seitherSeit 14 Tagen keinekeinekeinvon bestellten: Das versteht das, also dieunter Kundenservice. Ein Anruf bei der „Hotline“ bringt – nach endlosem Warten – auch keine Klarheit. Man wolle sich kümmern… Aber man kümmert sich nicht. Ist doch egal. Die Bahn hat ganz andere Sorgen: Ständige Verspätungen, tagelang herumstehende Güterzüge, nagelneue, aber nicht funktionierende Rangierbahnhöfe und nun auch noch ein möglicher Beratervertragsskandal – was ist da schon ein einzelner Fahrkartenautomat?Fällt ein Fahrkartenautomat erkennbar für längere Zeit aus, so hat die Deutsche Bahn für Ersatz durch ein mobiles Verkaufsbüro zu sorgen. So sieht es der Vertrag zwischen Bahn und Landesnahverkehrs-gesellschaft vor. Eigentlich. Aber wo kein Kläger ist… Russland ist groß, und der Zar ist weit. Wen kümmert es?Natürlich ist in Walkenried in den letzten 14 Tagengesichtet worden. Bei der DB Regio lag bis gestern auch keine Störungsmeldung vor – seltsam, da inzwischen alle Zugbegleiter eben dieser DB Regio vom Ausfall wissen und die Kunden gottseidank nicht mit überflüssigen Fragen zur Schwarzfahrerei quälen. Ist kein Zugbegleiter da, kann man so mitfahren, soll aber dann beim nächsten Umsteigen lösen – das geht zum Beispiel in Herzberg dann nicht, wenn die Umsteigezeit wegen Verspätung mal wieder kaum ausreicht. In Northeim sowieso nicht, wenn man nach Göttingen will und ohnedies schon rennen muss. Und wegen Nachlösens den Anschluss verpassen – das geht gar nicht.Aber die meisten Kunden wollen ja eine Karte kaufen und können es nicht. Am Automaten steht für diesen Fall keine Lösung angeschrieben. Es hat schon Kunden gegeben, die sind resigniert wieder nach Hause gegangen, weil sie völlig verunsichert waren, wie es weitergehen könnte. Am Zug steht ja dran: Zustieg nur mit gültiger Fahrkarte – von mehrwöchigen Automatenstörungen weiß dieses Abziehbild ja nichts. Ein Automat im Zug wäre die richtige – und so gut wie nie kaputte – Lösung, aber davon will unsere LNVG nichts wissen.und genau die kann man in Walkenried nun schon seit zwei Wochen nicht kaufen. Ein absolutes Unding.Liebe LNVG, wenn man schon Klauseln in Verträge einbaut, die den Kunden schützen sollen – wie wäre es denn dann mal mit stichprobenweisen Prüfungen oder dem Anfordern von Statistiken über Störungen? Wenn eine Vertragsverletzung ohne Folgen bleibt, kann man es auch gleich bleiben lassen.Viele GrüßeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de