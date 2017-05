"Das ist mein Traumberuf"

Bad Lauterberg: Kursana Domizil | Interview mit Renate Springborn-Aschoff, Direktorin des Kursana Domizils Bad Lauterberg, über Berufschancen in der AltenpflegeDer Pflegenotstand sei ein Märchen, behaupten Sie. Warum?Weil man nicht alles schlechtreden darf. Wir haben zum Beispiel die Pflegereform genutzt, um neue Mitarbeiter einzustellen. Bei uns hier im Kursana Domizil Bad Lauterberg sind das seit 2015 insgesamt sieben neue Betreuungskräfte. Bei den knapp 100 Kur-sana-Häusern in Deutschland gibt es mehr als 350 neue Mitarbei-ter.Was sind „Betreuungskräfte“?Korrekterweise heißen sie „Alltagsbegleiter“ oder „Betreuungsas-sistenten“. Sie werden insbesondere bei der Betreuung demenz-kranker Senioren eingesetzt und arbeiten eng mit den Pflegekräf-ten zusammen: Sie lesen vor, basteln und malen mit einzelnen Bewohnern, gehen mit ihnen spazieren, helfen in Alltagsdingen oder hören ganz einfach zu.Muss man dafür eine Extra-Ausbildung haben?Grundsätzlich kann jeder auch ohne Vorkenntnisse zum „Alltags-begleiter“ werden. Man muss eine Qualifizierungsmaßnahme ab-solvieren mit 160 Unterrichtsstunden und einem zweiwöchigen Be-triebspraktikum. Diese Qualifizierung dauert in der Regel insge-samt vier Monate. Interessenten können sich gern an uns wenden.Sie suchen auch weiterhin Pflege-Fachkräfte?Ja. Denn die Pflege älterer Menschen wird immer anspruchsvoller. Das hat auch mit der starken Zunahme hochbetagter Menschen zu tun, die eine besondere Betreuung und besondere Zuwendung brauchen. Dazu benötigt man mehr qualifiziertes Personal in Pfle-geeinrichtungen.Was heißt das konkret?Benötigt werden sehr gut ausgebildete und weiterqualifizierte Pfle-gekräfte. Das ist die große Stärke von Kursana. Momentan sind es über 530 Menschen, die bei uns ausgebildet werden, davon auch zwei in Bad Lauterberg. Bei guter Leistung werden alle in ein fes-tes Arbeitsverhältnis übernommen und können später in der „Kur-sana Akademie“ weitergehende Abschlüsse erwerben.Ein Karriere-Sprungbett?Ja – ich selbst habe eine ganze Reihe von berufsbegleitenden Fortbildungen besucht, um da zu stehen, wo ich heute stehe. Denn das hier ist für mich der Traumberuf.