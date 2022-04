Der Verkehrin Richtung Bad Lauterberg wird über die B 243 zur Anschlussstelleund weiter über die K 432 / Butterbergstraße / Schanzenstraße geführt. Für den Verkehr von Bad Lauterberg nach Herzberg gilt diese Umleitung entgegengesetzt.Der Verkehr von der Scharzfelder Straße / Oderfelder Straße in Richtung Herzberg kann aber weiterhin an der Anschlusstelle Bad Lauterberg-West auf die B 243 auffahren.Aufgrund der Sperrung der Einmündung Roloffstälchen / B 27 wird eine Umleitung über Heikenbergstraße und Kupferroser Weg eingerichtet.Witterungsbedingte Verzögerungen sind bei dieser Baumaßnahme nicht auszuschließen.Die Baukosten für die Instandsetzung in Teilbereiche der Bundesstraße belaufen sich auf rund 25.000 Euro.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die in Kürze beginnenden Bauarbeiten.