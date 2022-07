801a. Newsletter Südharzstrecke - „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ hat die Bad Lauterberger Busfahrpläne analysiert - wenige Ergänzungen könnten das gute Grundangebot punktuell noch verbessern!

Bad Lauterberg: „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ hat die Bad Lauterberger Busfahrpläne analysiert - wenige Ergänzungen könnten das gute Grundangebot punktuell noch verbessern (Stand: 01.07.2022)





Der Vorwurf der Bad Lauterberger Hoteliers, dass man mit HATIX in der Kneippstadt nichts anfangen könne, hat „Höchste Eisenbahn“ nicht ruhen lassen. Die Initiative hat das vorhandene Fahrplanangebot im Hinblick auf seine Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Tourismus untersucht. Ergebnis: Ohne Umstieg werden ca. 40 Ausflugs- und Wanderziele erschlossen, mit einem Umstieg kommen weitere 40 hinzu – wobei prekäre Anschlüsse mit nur wenigen Minuten Übergang von vornherein außer Betracht geblieben sind.

„Inwieweit diesind, liegt im Auge des jeweiligen. Manche sinddienen aber sehr wohl dermanche sindaber dann auch entsprechend. Dasselbe Problem haben freilich auch Autofahrer. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass jede Menge Wandermöglichkeiten bestehen und das ebenso auch Touren in benachbarte Städte oder zu Zielen wie dem Kloster Walkenried oder der Altstadt von Wernigerode möglich sind“ erläutertEr stellt seit Jahren daszusammen und kennt sich mit Wanderungen unter Nutzung von Linienbussen im Harz gut aus.Selbst derist keineswegs nur am Wochenende gut erreichbar, sondern jeden Tag, denn es gibt Busse, die St. Andreasberg umsteigefrei mit Oderbrück und Torfhaus verbinden und mit den Kursen der Linie 450 nach St. Andreasberg stressfrei verknüpft sind. Was Montag bis Freitag überfunktioniert, klappt am Wochenende im 2-Stunden-Takt über Schierke oder Drei Annen Hohne.Anpassungen sind nicht zwingend nur neue – und zu finanzierende – Fahrten. Mitunter geht es nur darum, aus einem etwas unsicheren Anschluss wie dem von der Linie 840 aus Altenau zur Linie 450 nach Bad Lauterberg in St. Andreasberg durch kleinere Verschiebungen der Zeiten und bessere Abstimmung der Wartevorschriften einen sicheren Anschluss zu machen. Oder es geht darum, den schon einmal mitgeführtennach St. Andreasberg unter HATIX-Bedingungen wieder anzuhängen. Denn als er mangels Nachfrage abgehängt wurde, gab es HATIX noch nicht. Auch über dielen zwischen Bad Lauterberg und Braunlage – Erikabrücke, Oderhaus – wäre nachzudenken. Oder über vermeintliche Kleinigkeiten wir die klare Kennzeichnung der zwischen Bad Lauterberg und Walkenried, Zorge oder Wieda durchgehend verkehrenden Fahrten.r:1. Montag bis Freitag sollten 2 Fahrtenpaare von Odertal nach Braunlage und zurück verlängert werden, um die durchaus brauchbaren Verbindungen über St. Andreasberg zu ergänzen. Hiervon würden auch Braunlager Gäste profitieren. Vorgeschlagen wird ein Fahrtenpaar in der 10-Uhr-Lage und ein Fahrtenpaar in der 16-Uhr-Lage. Ausgenutzt würde die Standzeit in Odertal, die völlig ausreicht, um einmal nach Braunlage und wieder zurück zu pendeln, was am Wochenende ja auch der Fall ist. Gäste hätten dann die Möglichkeit, entweder um 9 Uhr über St. Andreasberg nach Braunlage, Torfhaus oder Bad Harzburg zu fahren oder um 10 Uhr „nur“ nach Braunlage. Am Nachmittag gäbe es dann von 15 bis 17 Uhr ein stündliches Rückfahrangebot, was Touren zum Wurmberg, zum Achtermann, zum Brocken und andere – die auch jetzt schon gut machbar sind! – noch etwas flexibler gestaltbar macht.2. An Samstagen sollte der Fahrplan der Linie 471 Bad Lauterberg – Bad Sachsa um ein weiteres Fahrtenpaar am Nachmittag ergänzt werden, um ausreichende Aufenthaltszeiten in Bad Sachsa und Walkenried einerseits und Bad Lauterberg andererseits zu ermöglichen. Ein zusätzliches Fahrzeug wird auch hier nicht benötigt, das derzeit eingesetzte müsste eben noch einmal mehr hin- und zurück fahren. Montag bis Freitag besteht hier schon ein ausreichendes Angebot.Aus touristischer Sicht, so ist man beiüberzeugt, ist das solcherart leicht erweiterte Angebot noch ein klein wenig attraktiver. Hinreichend Möglichkeiten bietet es heute schon.Man muss es eben nur wollen.