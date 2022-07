801 b. Newsletter Südharzstrecke - Wohin geht die Reise? - Perspektiven des ÖPNV in bewegten Zeiten - ZVSN lädt zu Fachveranstaltung

Göttingen: Wohin geht die Reise? - Perspektiven des ÖPNV in bewegten Zeiten - ZVSN lädt zu Fachveranstaltung am 06.07.2022 ein (Stand: 28.06.2022)





Pressemitteilung des ZVSN:

Zu einer Fachveranstaltung unter dem Motto „Wohin geht die Reise? – Perspektiven des ÖPNV in bewegten Zeiten“ lädt der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) am Mittwoch, den 6. Juli 2022, in das Tagungshaus „Alte Mensa“ am Wilhelmsplatz in Göttingen ein.

Der Klimapakt der Bundesregierung gibt ein ganz klares Ziel vor: Bis zum Jahr 2030 sollen sich dieim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)Auch die drei im Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) organisierten Landkreise Göttingen, Northeim und Holzminden arbeiten engagiert an der Umsetzung dieser wichtigen Aufgabe. Zu nennen sind die VSN-Tarifreform oder zahlreiche neue Angebote im Linienbusverkehr.Die Corona-Pandemie mit zeitweise drastischen Fahrgast-Rückgängen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit erheblichen Steigerungen der Treibstoffkosten auch für die Verkehrsunternehmen sowie das 9-Euro-Ticket bedeuten für die Mobilitäts-Branche jedoch erhebliche Herausforderungen.Die Veranstaltung soll einen Einblick geben in dieses interessante Spannungsfeld zwischen den aktuellen Aufgaben und den Perspektiven für die Ausgestaltung der Verkehrswende.11:00 Einlass - Willkommen12:00 BegrüßungDoreen Fragel, Vorsitzende der ZVSN-Verbandsversammlung, Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen12:15 Perspektiven des Öffentlichen Personennahverkehrs in NiedersachsenDr. Christoph Wilk, Abteilungsleiter Verkehr, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung12:40 „Flexo“ - On Demand-Angebote beim Regionalverband GroßraumBraunschweigFritz Rössig, Abteilungsleiter Regionalverkehr, Regionalverband Großraum Braunschweig13:05 Mobilitätsmanagement als Türöffner für neue Konzepte in der FlächeStephan Börger, Bereichsleiter Mobilitätsmanagement, Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG)13:30 Umweltschonende Antriebe – Clean Vehicle Directive (CVD)Michael Neugebauer, Vorsitzender des Vorstands, VDV-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen14:00 Abstimmungen/Fragen aus dem Publikum14:20 Pause14:40 Im Dialog – der neue ZVSN-FahrgastbeiratGerd Aschoff, ZVSN-Fahrgastbeirat15:05 Einblick in den Alltag eines ÖPNV-AufgabenträgersMichael Frömming, ZVSN-Verbandsgeschäftsführer15:30 Podiumsdiskussion „Wohin geht die Reise des ÖPNV?“• Jan-Christopher Linck, Dezernent Kreisentwicklung, Landkreis Northeim• Doreen Fragel, Erste Kreisrätin, Landkreis Göttingen• Ralf Buberti, Kreisbaurat Landkreis Holzminden• Petra Broistedt, Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen16:15 Abstimmungen/Fragen aus dem Publikum16:45 Informeller Ausklang am Buffet (bis 18:30)Moderation: Bernd Schlegel, HNA Hessische/Niedersächsische AllgemeineViele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de