792. Newsletter Südharzstrecke - Erst Streiks, nun Zugausfälle

DB Regio: Erst Streiks, nun Ausfälle

Zuverlässigkeit ist aber das A und O des öffentlichen Nahverkehrs

(Stand 27.09.2021)"Im Vergleich zumund zurwarbisher ein relativ zuverlässiges Nahverkehrsunternehmen. Damit ist es aber nun offenbar vorbei.Und wenn die Triebwagen rollen, sind sievonist derzeit nicht gut auf dasder Deutschen Bahn zu sprechen.„Am) wollten wir zum Wandern von Walkenried nach Bad Grund fahren. Daraus wurde nichts, weil er Zug um 8.34 ab Herzberg nach Braunschweig ersatzlos ausfiel.Natürlich auch sein Vorlauf, der um 8.21 in Herzberg hätte eintreffen sollen. Jede Menge Fahrgäste in Osterode ratlos auf dem Bahnsteig.Amging es munter weiter: Der Zug um 9.03 ab Walkenried nach Göttingen fuhr wegen Personalmangel nur bis Northeim – Anschluss an den ICE nach Frankfurt in Göttingen natürlich im Eimer.Der Zug um 9.49 ab Göttingen begann aus demselben Grunde erst in Northeim…“Das sind nur vier von den, die in den letzten Tagen zu verzeichnen waren. Reinboth: „Offenbar sind die Ressourcen durch die 9 Streiktage erschöpft. Wie auch immer: Nach einer längeren Phase relativer Stabilität reißen nun alte Unsitten wieder ein.. Kann die nicht gewährleistet werden, kann man niemand davon überzeugen, auf Bahn und Bus umzusteigen.“Beihofft man, dass aus den gegenwärtigen Ausreißern kein unschöner Trend wird. Lokführer müssten eigentlich genug da sein, denn die Deutsche Bahn verliert bereits ab Dezember erste Leistungen im S-Bahn-Netz Hannover und ab Dezember 2022 das gesamte Netz. Von den überzähligen Lokführern könnten einige durchaus in das Harz-Weser-Netz wechseln.