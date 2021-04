782. Newsletter Südharzstrecke - Geltungsbereich des Thüringen- und Sachsen-Anhalt-Tickets auf den Westharz ausgedehnt

Harz: Geltungsbereich des Thüringen- und Sachsen-Anhalt-Tickets auf den Westharz ausgedehnt

Hallo liebe Eisenbahn-, ÖPNV- und SPNV-Interessierte!

Normalerweise werden ja schlechte Nachrichten gern etwas versteckt. Aber auch bei guten kann das passieren.

Während in Niedersachsen frühzeitig auf die Ausdehnung des Niedersachsen-Tickets per Pressemitteilung aufmerksam gemacht wurde, war es in den Nachbarländern verdächtig ruhig.

(Stand 07.04.2021)Tatsächlich aber gilt diedesgegen Aufpreis auf den ganzen Harz auch hier, so dass man seit demmit einemoderbestimmte Strecken im Westharz bereisen kann und die „Harz-Runde“ auch so herum antreten kann.• Ellrich – Walkenried – Herzberg,• Herzberg – Seesen – Salzgitter-Ringelheim,• Seesen – Goslar – Bad Harzburg,• Salzgitter-Ringelheim – Goslar – Bad Harzburg sowie• Goslar und Bad Harzburg - Vienenburg.Das ermöglicht zum Beispiel dasvonndausauch dann, wenn in Seesen kein direkter Anschluss besteht – der Umweg über Ringelheim ist inbegriffen.Dennoch ist diese Ausdehnung der Ticketgültigkeit für die Initiative nur ein dritter Schritt in die richtige Richtung – der erste Schritt warder zweite diedes VSN. „Der vierte Schritt ist die Integration derin das Ticketangebot“ so Reinboth. Zwar könne man mit dem Niedersachsen-Ticket die Westharzer Buslinien nutzen und mit dem Thüringen- oder Sachsen-Anhalt-Ticket auch etliche Ostharzer Buslinien, jedoch ist die Nutzung der Busse mit der jeweiligen Erweiterung der Tickets auf den West- oder Ostharz ausgeschlossen: Die Ticketerweiterung gilt nur auf der Schiene. Im Bus muss dann neu gelöst werden.„Das ist - bei allem Fortschritt - einfach noch zu kompliziert. Wer zum Beispiel von Hannover aus eine Tour zum Brocken unternehmen will, kann mit dem Niedersachsen-Ticket natürlich mit dem Zug nach Bad Harzburg und mit dem Bus zum Torfhaus fahren und von dort zum Brocken laufen. Mit der Erweiterung plus Ostharz kann er zusätzlich die Züge ab Ilsenburg oder Wernigerode zur Rückfahrt über Goslar nach Hannover nutzen. Wenn er aber vom Brocken nach Drei Annen Hohne absteigt und von dort den Bus nach Wernigerode nimmt, muss er für diese Strecke bezahlen. Auch hierfür sollte sich eine Lösung finden – der Harz ist schließlich ein einziges Mittelgebirge und wird von den Menschen auch so erlebt“ erläutert Michael Reinboth.Aber der Freude über den nun eingeschlagenen Weg tut dies keinen Abbruch.bedankt sich bei allen, die bei der Umsetzung dieses wichtigen Schrittes behilflich waren.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de