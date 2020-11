773. Newsletter Südharzstrecke - Tarifreform des VSN bringt für Walkenried und dem Altkreis OHA kaum glaubliche Preissenkungen

Walkenried: Tarifreform des VSN bringt für Walkenried kaum glaubliche Preissenkungen

Fahrschein Preis bisher - Preis neu - Ersparnis

(Stand 27.11.2020)Der scheidende Landrathatte im letzten Wahlkampf unter anderem dasfür den Bereich des(VSN) versprochen. Nun haben die Kreistage inundden Weg für die umfassende Tarifreform des VSN freigemacht – und tatsächlich ist das 5-Euro-Ticket dabei!und wird die neuen Tarife auch zumindest übergangsweise abfedern, ein im Zeichen des Klimawandels und der so oft angemahntenenorm wichtiges Signal. Die Erwartung ist, dass sich aufgrund der nun deutlich niedrigeren Fahrpreise und der neuen Angebote mehr Kunden für Bahn und Bus entscheiden und auf diese Weise die Einnahmeseite am Ende wieder stimmt.äußert sichvon der Initiativehöchst erfreut.Über viele Jahre hinweg hat die Initiative die hohen Preise im VSN beklagt. Nun wendet es sich zum besseren – und das gleich in einem Riesenschritt.Aber wie sieht es denn nun jenseits von Pressekonferenz und Hochglanz konkret für Walkenried aus?Die bisherigen Tarifstufen 6 bis 9, die ab Walkenried im Grunde schon bei allen Zielen jenseits von Herzberg wirksam wurden, werden abgeschafft. Einfach abgeschafft!Die Fahrpreise werden also, einfach gesagt, bei der bisherigen Preisstufe 5 gedeckelt. Hinzu kommt die Erhöhung der Ermäßigung für Kinder auf nunmehr exakt 50 % des Normalpreises. Und es gibt zahlreiche neue Angebote für bestimmte Kundengruppen, darunter auch Senioren.Die Auswirkungen für Walkenried sind beachtlich. Wir nehmen einmal Göttingen als Ziel und vergleichen die heutigen mit den ab 01.01.2021 geltenden Fahrpreisen:Fahrschein Preis bisher Preis neu ErsparnisEinzelfahrt hin 10,8 5 5,8Einzelfahrt hin Kind 7,2 2,5 4,7Fahrt hin und zurück 21,6 10 11,6Fahrt hin und zurück Kind 14,4 5 9,4Tageskarte 1 Person 21,3 10,2 10,1Tageskarte 2 Personen 37 12,6 24,4Tageskarte 3 Personen 37 15,1 21,Tageskarte 4 Personen 37 17,5 19,5Tageskarte 5 Personen 37 19,9 17,1Wochenkarte Ausbildung 52 27,7 24,37-Tage-Karte 69,5 37 32,5Monatskarte Ausbildung 156 83 73Monatskarte 208,5 101,9 106,6Abo-Jahreskarte pro Monat173,75 92,4 81,35Einnach Göttingenmithin gegenüber heute im Jahr zwischenBei 22 Fahrten im Monat kostet die Hin- und Rückfahrt pro Tag 4,60 Euro bzw. – im Abo – 3,70 Euro. Das ist im Grunde genommen nicht zu schlagen und könnte die Position von Walkenried als Wohnort für Pendler deutlich verbessern.Hinzu kommen neue Angebote wie dasdasund dasLetzteres gibt es nur im Abonnement für schlappe 59 Euro pro Monat. Für diesen Preis kann der oder die über 65jährige Person einen Monat nach Belieben im gesamten Verbundgebiet unterwegs sein.Je näher das Ziel an Walkenried liegt, desto geringer wird natürlich die Ersparnis, weil es die Tarifstufen 1 bis 4 ja weiterhin gibt. Das wird immerhin gedämpft durch die höhere Ermäßigung für Kinder und die neue Staffelung für Gruppen, die sich ja auch hier auswirken.So kostete die Tageskarte für 2 Personen nach Bad Sachsa bisher 13,20 Euro, künftig sind hier nur noch 8,55 Euro fällig. Ein Kind musste hier bislang 2,20 Euro bezahlen, künftig sind es 1,65 Euro.Und es gibt den neuen(für „City“), der nunmehr nicht nur in Cities, sondern generell in allen Gemeinden gilt, die innerhalb einer Preisstufe liegen. Die innerörtliche Fahrt in Wieda schlug bisher mit 2,50 Euro zu Buche, künftig sind es nur noch 1,70 Euro vorgesehen.Ob Bad Sachsa, Bad Lauterberg oder Osterode – überall werden die Fahrten im VSN bei Auswahl des richtigen Fahrscheins preiswerter.Keine Auswirkungen hat die Tarifreform auf Fahrten in den Oberharz und in den Kreis Goslar – hier gilt weiterhin derim Bus, der allerdings gegenüber dem alten VSN spürbar günstiger war und sich vorerst nicht ändert.„Wir hoffen nun in einem zweiten Schritt darauf, dass die Verbünde in Göttingen und Braunschweig sich für den Westharz auf eine vernünftige Lösung verständigen, die unter anderem das Durchlösen von Bahnstationen wie Göttingen oder Northeim nach Braunlage ermöglicht. Das würde die Tariflandschaft weiter vereinfachen und des Tagesgästen einfacher machen, mit Bahn und Bus in den Harz zu reisen.“Alles in allem freut sichsehr über die neuen Tarife. Und er hofft, dass die Kunden ab Januar den Weg in die Busse und Züge finden, auch wenn jedenfalls vorerst noch die Corona-Einschränkungen gelten werden.Mehr Informationen gibt es unter www.vsninfo.de oder www.zvsn.de, wo auch die komplette neue Preistabelle eingesehen werden kann.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de