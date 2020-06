762. Newsletter Südharzstrecke - Niedersachsenticket plus Nordhausen - Mit HATIX den Sommer erleben - Kostenfreier ÖPNV für Harz-Urlaubsgäste

1. Nordhausen: "Niedersachsenticket plus Nordhausen" ab 14.06.2020 -gegen Aufpreis- auch auf Südharzstrecke bis nach / ab Nordhausen gültig



2. Harz: Mit HATIX den Sommer erleben - Kostenfreier ÖPNV für Harz-Urlaubsgäste

(Stand: 11.06.2020)Ab 14.06.2020 ist es einfacher zwischen denundmit der Bahn zu fahren, denn daskann ab / bis Nordhausen für die gesamte Südharzstrecke gelöst werden. Mit diesem Tagesticket reisen bis zu 5 Personen mit allen Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg bis nach Nordhausen! Für nur 27 € und 6 € je Mitfahrer.Daswird in Niedersachsen, in Bremen und Hamburg als Fahrkarte in vielen Bussen, Straßen- und U-Bahnen anerkannt!Allerdings ist die Weiterfahrt mit Bussen oder in der Straßenbahn in Nordhausen nicht im Fahrpreis enthalten. Dafür benötigen Sie zusätzliche Fahrscheine.Weitere Infos unter:(Stand: 11.06.2020)Pressemeldung:(ZVSN) Ute Reuter-Tonn Jutta-Limbach-Str. 3, 37073 Göttingen Tel. 0551 38948-12, zvsn@zvsn.de, www.zvsn.deDas Fernweh ist groß, nach dieser langen Enthaltsamkeit während der Corona-Krise. Die Sehnsucht nach tiefblauen Seen und saftig-grünen Wäldern, zerklüfteten Felslandschaften und Fachwerkstädtchen mit dem Dolce Vita Flair lässt von Reisen in ferne Länder träumen.Derwirbt mit dem Fernweh Harz, denn der Harz hat vieles zu bieten, das an ferne Länder erinnert: Tiefblaue Seen wie die Sösetalsperre bei Osterode lassen an Urlaub in Schweden denken, pittoreske Felslandschaften des Karstgebietes im Südharz erinnert an Kroatien und zahlreiche kleine Fachwerkstädtchen bieten den Charme und die Leichtigkeit des Elsass. Die Harz AG bietet mit dem Harzer Urlaubsticket HATIX Gästen, die mindestens eine Nacht im Harz verbringen, kostenfreie Linienbusfahrten im gesamten Harz.Alsgilt daswährend des gesamten Aufenthalts in Verbindung mit dem ausgefüllten Meldeschein bzw. der Gästekarte. Gültig ist es für alle darauf vermerkten Personen neben den Landkreisen Göttingen und Goslar auch in den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz. In den beiden zuletzt genannten Landkreisen gibt esschon länger.Mitkönnen in den Landkreisen Goslar und Harz alle Bus-Linien genutzt werden, in den Landkreisen Göttingen und Mansfeld-Süd ausgewählte Linien. Ausgeschlossen sind Sonderbusse, Anrufsammeltaxi (AST), Anruflinientaxi (ALT), DB Regio, Abelio Verkehr und Harzer Schmalspurbahnen.Ohne Parkplatzsuche erreichen die Gäste mit denbequem zahlreiche Start- und Zielpunkte für abwechslungsreiche Wander- und Erlebnistouren sowie touristische Highlights. Streckenwanderungen, wie auf den Fernwanderwegen Harzer Baudenstieg, dem Karstwanderweg Südharz oder dem Harzer Hexenstieg können ohne lästiges Zurücklaufen zum Ausgangspunkt erwandert werden. Auch für Erkundungen im Nationalpark Harz kann HATIX genutzt werden. Weitere Informationen zum Harzer Urlaubs-Ticket HATIX gibt es auf www.hatix.info. Informationen.Das Thema Infektionsschutz wurde mit Beginn der Corona-Pandemie auch bei den Verkehrsunternehmen sehr ernst genommen. So werden die Fahrgäste gebeten, sogenannte Alltagsmasken zu nutzen, die Hygieneregeln einzuhalten und Abstand zu halten soweit es möglich ist. Die Fahrzeuge werden häufiger gereinigt, die Fahrer sind überwiegend durch Fahrerschutzscheiben geschützt.Mit HATIX steht einem umweltfreundlichen und gesundheitsbewussten Urlaub im Harz nichts mehr im Wege. Weitere Informationen auf www.harz-nah-dran.de und auf www.harzinfo.de.Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de