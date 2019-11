751. Newsletter Südharzstrecke - Auszeichnung für den "Geisterzug" in Nordthüringen als "Irrsinn der Woche" von extra 3 - Massive Zugausfälle

Nordhausen / Erfurt: Auszeichnung für den "Geisterzug" in Nordthüringen als "Irrsinn der Woche" in www.x3.de

Südharzstrecke: Massive Zugausfälle - ein Drittel der Züge fiel aus - Südharz in Hauptverkehrszeit 3h von Göttingen abgehängt

(Stand: 26.11.2019)Auchhat einen Bericht zummit dem Titelgesendet. Dies ist natürlich mehr als geschmeichelt und müsste eigentlich "5facher Irrsinn der Woche lauten" ...Anbei der Link zum Irrsinn der Thüringischen Landesregierung: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Rea... Unterdessen war einzum Thema "Geisterzug" unterwegs. Der Bericht wird in den nächsten Tagen ausgestrahlt.So viel vorweg:Der Beitrag hat sich um mehrere Wochen verzögert, weil das Thüringer Infrastrukturministerium von Frau Keller (Die Linke) aus Nordhausen erst nach mehrfachen Nachfragen geantwortet hat.Im Nachhinein betrachtet hatte das Filmteam Glück gehabt den "Geisterzug" zu filmen, da der hintere Zugteil auch den massiven Betriebsstörungen vom 26.11.2019 zum Opfer fiel.(Stand: 26.11.2019)Am vergangenen Dienstag(26.11.) gab es im südlichenim Bereichmassive Zugausfälle durch Mitarbeiterausfälle. In einem Fall wurde auf den Folgetakt verwiesen. Dieser und der nächste Takt fielen aber auch aus. Insbesondere fielen die von Göttingen durchgehenden Züge in den Südharz aus. Durch den andauernden zweistündlichen Schienenersatzverkehr zwischen Göttingen und Northeim war die Verbindung Göttingen - Südharz nur auf der Straße möglich, sofern es einen Ersatzverkehr gab.Der Sprecher der Initiative Burkhard Breme fasst den heutigen Tag wie folgt zusammen:Hier müssen endlich nachhaltige Konsequenzen durch den Auftraggeber folgen!"Viele GrüßeBurkhard BremeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de