750. Newsletter Südharzstrecke - Thüringer Regierung hält jährlich 20 Mio. EUR ÖPNV Fördergelder des Bundes zurück - Geisterzug Stopps würden ca. 15.000 € jährlich kosten

(Stand: 09.11.2019)Aus aktuellem Anlass (Beschluss der Bundesregierung) und nach weiteren Recherchen unserer Initiative unterstreichen wir die Position, dass das Wirtschaftsministerium in Erfurt bzw. die zuständige Abteilung im Landesamt für Straßenbauzummacht:1. Von den Thüringen vom Bund zugewiesenen Regionalisierungsmitteln werden 2019nicht ausgegeben, sondern "für schlechte Zeiten" angespart. Das widerspricht dem Sinn der Mittel, die für die Bestellung von Nahverkehrsleistungen vorgesehen sind und nicht als heimliche Sparkasse der Landesregierung. Als Grund wird genannt, dass die Mittel für Thüringen aufgrund sinkender Einwohnerzahlen wegen des zwischen den Ländern und dem Bund eingeführten "Kieler Schlüssels" irgendwann zurückgehen würden und man dann Reserven bräuchte. Das aber ist Unsinn, da die neuen Bundesländer hierfür mit einem extra Ausgleichsfaktor bedacht worden sind, um eben dies zu verhindern. Im Übrigen würde die Beanspruchung vondes Geisterzuges beiEuro wohl nichts ausmachen.2. Thüringen erhält von den Verkehrsunternehmen wegen Schlechtleistungen (Zugausfällen, Verspätungen) in diesem Jahr rund3. Es stehen mithin 2019zur Verfügung als tatsächlich ausgegeben. Und dann sind rund 15.000 Euro für einen schon rollenden Zug nicht da? Das ist schon bedenklich.4. Diese Woche hat die Bundesregierung beschlossen, eben diese Regionalisierungsmittel ganz massiv, und zwar um mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr mit 2020 bis 2023. Diese Zusatzmittel werden wie die schon beschlossenen Mittel ebenfalls "dynamisiert", d.h. um 1,8 % pro Jahr aufgestockt. Es stehen mithin auch Thüringen in den kommenden Jahren deutlich mehr Gelder für die Bestellung von Zug- und (eher ausnahmsweise, aber statthaft) Busleistungen zur Verfügung.Die Frage der Bestellung vonin Nordthüringen ist also - jetzt erst recht! - keine Frage dessondern ganz eindeutig eine Frage desDas Prinzip der Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in allen Landesteilen wird mit Füßen getreten.Auf vielfachen Wunsch veröffentlichen wir den Fahrplan mit "Geisterzug":09.11.2019)Unsere Initiative arbeitet derzeit intensiv an einer Neuauflage desfür das Jahr 2020. Es wird allerdings nicht pünktlich zum Fahrplanwechsel am 15.12. erscheinen, sondern ein paar Tage später. Die Gründe hierfür sind:1. Die Entscheidung über den künftigen Betreiber der Buslinien im Nordharz rund um Goslar soll erst Ende November fallen. Dies könnte auch mehr oder weniger starke Auswirkungen auf die Fahrpläne haben. Bekanntlich hat ja dernach dem plötzlichen Rückzug von RBB die Linien übernommen und macht seine Sache, bedenkt man die Startbedingungen, sehr ordentlich. Jedoch war die Vergabe erst einmal auf 6 Monate beschränkt. Die sind längst um, "HarzBus" fährt immer noch (und immer noch mit guten Fahrplänen), aber man muss abwarten.2. Im Landkreis Harz wogen die Debatten über die HVB auch noch hin und her. Auch dies könnte Auswirkungen auf die Fahrpläne haben.3. Eine Entscheidung über die Einführung vonim Westharz steht auch noch aus. An sich soll es am 1.1.2020 losgehen, aber noch ist nichts unterschrieben. Auch hier müssen wir ganz einfach abwarten, denn die Info über die kostenlose Mitnahme auf Gästekarte wollen wir schon noch einarbeiten.Ansonsten wird das Kursbuch dicker, um ca. 40 Seiten, da wir einen Fernverkehrsteil erarbeitet haben und einige Tabellen erfreulicherweise aufgrund der Ausweitung der Fahrpläne mehr Platz brauchen. Ein klein wenig mehr bilden wir auch bei den Bahntabellen in Sachsen-Anhalt ab, da das dortige Kursbuch leider nicht mehr herausgegeben wird. Wer analog unterwegs ist, guckt in die Röhre - oder er besorgt sich unser Kursbuch.Sie können sich also auf das neue Kursbuch freuen. Der Preis bleibt weiterhin bei 4,00 €.Viele GrüßeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de