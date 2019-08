745. Newsletter Südharzstrecke - Umfangreiche Fahrplanänderungen und Verbesserungen im Linienbusverkehr

Umfangreiche Fahrplanänderungen und Verbesserungen im Linienbusverkehr

(Stand: 08.08.2019)Seit dem 1. August sind auf denundÄnderungen in Kraft.Die betreffenden Seiten des Harz-Kursbuchs (Linien C.23 und C.24) sind überarbeitet worden und beigefügt. Insgesamt bleibt das erst kürzlich erweiterte Angebot bestehen, jedoch ändern sich einige Fahrzeiten.Anverschiebt sich der Fahrplan auf derin Richtungum eine Stunde, was auch Auswirkungen auf die Zuganschlüsse in Osterode am Harz Mitte und die Busanschlüsse in Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar hat.Auf derwurden an Werktagen einige zusätzliche Fahrten eingerichtet, um die Verbindung zwischenzu verbessern. Mit Umstieg in Katlenburg ist die Fahrzeit mit der der Züge über Herzberg vergleichbar bzw. geringfügig kürzer.Erheblich aufgewertet wird die Busverbindung zwischen demund der. An Werktagen verkehren stündlich Busse in beiden Richtungen, die in Herzberg in den 30er-Knoten eingebunden sind und somit Anschlüsse nach und von Osterode, Northeim, Nordhausen und Bad Lauterberg bieten. Im Linienverlauf werden Pöhlde, die Rhumequelle, Rhumspringe, Hilkerode und Breitenberg bedient. Am Wochenende verkehren die Busse alle 2 Stunden, ebenfalls mit Anschlüssen im 30er-Knoten Herzberg.Anbestehen in Duderstadt in beiden Richtungen Anschlüsse an den und vom http://www.suedharzstrecke.de/downloads/Harzkursbu... Linien C_23 und C_24.pdfViele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de