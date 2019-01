724. Newsletter Südharzstrecke - Initiative "Höchste Eisenbahn" stellt "Harz-Kursbuch 2019" und Fahrplanheft "Der kleine Südharzer" zum Download bereit

Harz: Initiative stellt "Harz-Kursbuch 2019" und Fahrplanheft "Der kleine Südharzer" zum Download bereit (Stand: 13.01.2019)

Der Sprecher der Initiativehat das neue(Jahresausgabe 2019 ( http://www.suedharzstrecke.de/downloads/Harzkursbu... ) und als Zugabe das Fahrplanheft "Der kleine Südharzer" ( http://www.suedharzstrecke.de/downloads/Fahrplan_S... ) als PDF-Datei zum Download bereitgestellt. Der kleine Südharzer ist für 1 € immer noch in Walkenried und Bad Sachsa zu erwerben und ist um einige neue Informationen ergänzt worden.Daswird demnächst auch wieder in gedruckter Form erhältlich sein. Wir informieren sobald das Harz-Kursbuch als Printversion erhältlich ist.Als nächstes kommt ein kleines Fahrplanheft füranalogundauf den Markt, also auch da mit "Stammlinie" 460, Bahn- und Busanschlüssen und Wandertipps.Viele GrüßeInitiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz"37431 Bad LauterbergE-Mail: burkhard.breme@suedharzstrecke.deInternet: http://www.suedharzstrecke.de