708. Newsletter Südharzstrecke: Zugausfälle alle zwei Stunden - Fahrplanänderung gerät zum Schildbürgerstreich

1. Harz-Weser-Netz: Erneut alle zwei Stunden Zugausfälle ohne vorherige Fahrgastinformation - Initiative fordert endlich verlässlichen Ersatzfahrplan (Stand: 20.07.2018)





2. Südharzstrecke: Fahrplanänderung gerät zum Schildbürgerstreich (Stand: 20.07.2018)

Auch heute (20.07.2018) mussten sich die Fahrgäste - ähnlich wie in den letzten Wochen - erneut mitZugausfällen abfinden. Am Freitagnachmittag startetenin den Südharz. Während bei den ersten Zugausfällen vor einigen Monaten noch Lügen durch den Bahnpressesprecher bezüglich der Ursachen der Zugausfälle verbreitet wurden, zeigte sich DB Regio Niedersachsen in den vergangenen Wochen bei Twitter etwas wahrheitsliebender und wies auf die angespannte Lokführersituation hin. Aber auch diese Informationsquelle ist mittlerweile versiegt. Von den heutigen Zugausfällen wurde nichts erwähnt. Allerdings wurden im Südharz bei 30 Grad Hitze mindestens 30 Jahre alte SEV Busse in Richtung Nordhausen gesichtet. Der Sprecher der Initiativefordert endlich einen verlässlichen Ersatzfahrplan und fragt sich, warum dies beim Lokführerstreik von einen auf den anderen Tag möglich war und jetzt abgelehnt wird.Unsere Initiative hat die Fahrplanentwürfe 2019 studiert und traute ihren Augen nicht (siehe Bericht/Foto in der Nordhäuser Allgemeinen vom 19.07.2018):Viele GrüßeBurkhard Breme37431 Bad LauterbergE-Mail:Internet: