706. Newsletter Südharzstrecke - Zugausfälle - kostenfreier Internetzugang im Harz-Weser-Netz

Pressemitteilung von PRO BAHN vom 22.06.2018:Bein Südniedersachsen ist man inüber laufende Zugausfälle im Harz-Weser-Netz der DB Regio. In den letzten Tagen sind eine ganze Reihe von Zügen ausgefallen, ohne dass dies für die Fahrgäste vorher bekannt war. Grund ist offensichtlich ein aktuelleran Triebfahrzeugführern."Das Züge ausfallen, ist schlimm genug und wirft ein schlechtes Licht auf den Zustand des ÖPNV bei uns. Wie sie aber ausfallen, ist viel schlimmer, nämlich mal heute so und morgen so. Die Kunden können sich auf nichts einstellen und auf nichts mehr verlassen. Dieser Zustand muss umgehend beendet und durch einen vorübergehend zu akzeptierenden "Notfahrplan" mit klar erkennbaren Ausfällen umgestellt werden, damit man seine Reisen wieder sinnvoll planen kann."Diesbezüglich hat sich PRO BAHN auch an DB Regio gewandt und konkret angeregt, den ab September vorgesehenen Baufahrplan der RB82, der einen Stundentakt zwischen Kreiensen und Bad Harzburg und den Ausfall zwischen Kreiensen und Göttingen vorsieht, schon ab kommender Woche in Kraft zu setzen. Ergänzend könnten Halbstundentakte zwischen Braunschweig und Salzgitter-Lebenstedt gestrichen werden. An Sonntagen kann ggf. auch zwischen Braunschweig und Seesen ausgedünnt gefahren werden.Reinboth: "Uns ist auch jede andere Lösung recht, aber die obige Variante böte den Vorteil, dass es überall zeitnahe Alternativen gäbe und die Fahrgäste eine klare Perspektive erhalten. Nicht schön, aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mit dieser Variante ließen sich auch aufgelaufene Rückstände bei Urlaub, Freischichten usw. abbauen, ohne die Fahrgäste über Gebühr zu treffen.PRO BAHN erwartet schon am Wochenende eine klare und rechtzeitige Kommunikation und eine Lösung im obigen Sinne ab Beginn der nächsten Woche.Fahrgastverband PRO BAHNRegionalverband Süd-Niedersachsenrv-sued@niedersachsen.pro-bahn.dePressemitteilung der LNVG vom 14.06.2018Bahnreisende imdürfen sich freuen. Ab sofort sind sie auf allen Strecken des Netzes kostenfrei online unterwegs und können ihre Reisezeit noch besser nutzen. Bislang stand den Fahrgästen allein in den Zügen zwischen Braunschweig und Salzgitter-Lebenstedt (RB 48) kostenfreies WLAN zur Verfügung, nun sind alle VT-648 Regionalbahnen mit der erforderlichen WLAN-Technik ausgestattet.Rundhaben der Regionalverband Großraum Braunschweig, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachen (LNVG) und die DB Regio in die neue Technik investiert.Den Einbau der Hardware hat die DB Regio zu rd. 20 Prozent aus Eigenmitteln finanziert. Den Löwenanteil von rd. 80 Prozent haben die für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) verantwortlichen Aufgabenträger übernommen, die auch die für den Datenverbrauch anfallenden Kosten tragen.Um die bestmögliche Verfügbarkeit und Bandbreite zu gewährleisten, greift die WLAN-Technik auf ein „Multi-Provider System“ zurück, das parallel die Mobilfunknetze unterschiedlicher Mobilfunkanbieter sowie der beidenNetzwerktechniken 3G und 4G verwendet. Dieses System wurde von der DB Fahrzeuginstandhaltung und DB Regio entwickelt. Welche Bandbreite im Zug tatsächlich genutzt werden kann, ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze entlang der Strecken.Den Nutzern stehen pro Tag bis zupro Endgerät zur Verfügung. Unabhängig von der Mobilfunkversorgung können Fahrgäste entlang der Strecke ein neues Portal für Information auch offline nutzen. DasPortal bietet unter anderem aktuelle Informationen zur Reise, touristische Informationen, Nachrichten sowie Spiele und Rätsel für Kinder.Das Harz-Weser-Netz umfasst die Strecken:RB 44/48 Braunschweig – Salzgitter-LebenstedtRB 45 Braunschweig – Wolfenbüttel - SchöppenstedtRB 46 Braunschweig – Salzgitter-Bad – Seesen - HerzbergRB 82 Bad Harzburg - Goslar - GöttingenRB 80 Göttingen – Northeim – Herzberg – NordhausenRB 81 Bodenfelde – Northeim – Herzberg – NordhausenDie Initiativebegrüßt die WLAN-Verfügbarkeit in den Zügen. Bei 20 Arbeitstagen im Monat sind das immerhin 2 GB Daten die kostenfrei heruntergeladen werden dürfen. Für Reisende die nur das O2 Netz benutzen wird sich dies vor allem im Südharz deutlich bemerkbar machen, da zwischen ungefähr Bad Lauterberg-Barbis und Nordhausen bis auf wenige Stellen die O2 freie Zone angesagt ist, was UMTS bzw. LTE betrifft. Das Vodafone Netz ist etwas besser, aber immer weit von den Aussagen der Netzabdeckungskarten entfernt."Aus eigener Erfahrung verfügt dasüber die beste Netzabdeckung im Südharz, wenn gleich die Netzabdeckungskarte auch eher einer Wunschvorstellung des Netzbetreibers entspricht, aber von allen drei Netzbetreibern die Situation am besten widerspiegelt." fasst der Sprecher der Initiative Burkhard Breme die Netzverfügbarkeiten zusammen.