683. Newsletter Südharzstrecke - Fahrgastverband ProBahn kritisiert Zurückhaltung bei HATIX-Einführung

Harz: Fahrgastverband ProBahn kritisiert Zurückhaltung bei HATIX-Einführung (Stand:08.06.2017)

Der Fahrgastverband PRO BAHN hat die Gemeinden im Südharz davor gewarnt, den Rückgang der Übernachtungszahlen ohne Gegenmaßnahmen klaglos hinzunehmen.

Der Göttinger Ehrenvorsitzende Gerd Aschoff äußerte die Befürchtung, dass die weitere Entwicklung rückläufiger Übernachtungszahlen in der Konkurrenz mit anderen Touristikregionen absehbar sei. „Dazu muss man nicht in die Ferne zum Schwarzwald oder nach Schleswig-Holstein blicken, sondern muss nur mal hinsehen, wie sehr sich die Nachbarn im Ost- und Nordharz bemühen, gerade in

verkehrlicher Hinsicht für Übernachtungsgäste mehr Anziehungskraft zu entfalten.“Damit ist die Einführung einesgemeint, mit der Übernachtungsgäste auf Gästekarte den öffentlichen Busverkehr kostenlos benutzen können. In weiten Teilen desist dies bereits seit mehreren Jahren ein gut genutztes Angebot, imengagieren sich aktuell Amtsträger bis hin zum Goslarer Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk mit Nachdruck für die Einführung schon im kommenden Jahr.beklagt Aschoff. Er kritisiert die Behauptung, für HATIX müsstenverbraucht werden. Vielmehr werde der Nahverkehr auf Gästekarte allein über den Gästebeitrag geregelt.„Aus Gründen des Klimaschutzes ist ein gut nutzbarer öffentlicher Nahverkehr in einer ErholungsregionDas gilt ebenso aus klaren wirtschaftlichen Gründen, denn immer mehr Gäste entscheiden sich zwischen verschiedenen Zielregionen zugunsten des Angebots, bei dem komplizierte Bustarife keine Rolle spielen und das Auto stehen bleiben kann.“ Der Landkreis Göttingen und der Verkehrsverbund Südniedersachsen seien deshalb gut beraten, im Rahmen der angestrebten Tarifreform das HATIX mit auf die Tagesordnung zu setzen.Fahrgastverband PRO BAHNRegionalverband SüdniedersachsenGerd Aschoff, EhrenvorsitzenderViele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail:Internet: