WgiR übergab Spende in Höhe von 1.700 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr

Bad Lauterberg. Erfreut konnte die „Wählergruppe im Rat“ am vergangenen Mittwoch an Uta und Matthias Weitzel vom Bad Lauterberger REWE-Markt den stattlichen Betrag von 1.700 Euro für die Fluthilfe im Ahrtal übergeben. Bereits am kommenden Montag (13.09.) startet Matthias Weitzel mit einem Team und einem Sattelzug mit rund 30 Paletten dringend benötigter Hilfsgüter (Toilettenpapier, Hygieneartikel, Lebensmittel, Zement, Innenputz, Briketts, Gipskartonplatten, usw.) zu dem zweiten Hilfstransport nach Walporzheim an der Ahr.



Bisher größte Einzelspende

Wie bereits vor einigen Wochen von derangekündigt, hat man diesmal auf eineund dergleichen verzichtet und bei derauf wenige neue und ansonsten auf noch vorhandene Restbestände zurückgegriffen. Wie dieder WgiRdazu anmerkte, sparte man dadurch allein rund 600 €. Die weiteren 1.100 Euro, so die, kamen im Rahmen desmit denauf der Königshütte zusammen. Hier zeigten sich die Besucher beim Kauf von Getränken oder Bratwurstund steckten den ein-oder anderen Euro in die Spendenbox. Auch verschiedene WgiR-Mitglieder waren spendabel und unterstützten das Konzert mitDie Vorstellung, dass imund wir anstatt zu helfen lieber, war befremdend. Geld auszugeben, um die damit beschaffte Wahlwerbung nur wenige Wochen später in denzu werfen, während andere dringend Lebensmittel, Baustoffe und Hygieneartikel benötigen, das geht einfach nicht, so. Sicherlich ist die Zurückhaltung bei der Plakatierung und sonstiger Wahlwerbung schont, natürlich möchte dieauch wieder im Stadtrat vertreten sein,Das sah auch derso und kam schnell zu dem Entschluss, die Hilfsaktion des Bad Lauterbergzu unterstützen. Mit der, dass hier jeder Cent ohne irgendwelche Verwaltungsgebührenvor Ort bei denankommt, wurde das Geld gespendet.unddankten derfür die bisherund verwiesen darauf, dass auchür die Opfer der Flutkatastroheist. Derist für Oktober geplant, ua. werden jede Mengeundfür die bald beginnende kühlere Jahreszeit benötigt.Pressemeldung Nr. 89 der Wählergruppe im Rat vom 09.09.2021