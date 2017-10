WgiR nimmt Stellung zu den Ereignissen im Rat rund um die Widmung der Straßen auf dem Bühberg

Mal wieder steht Bürgermeistermassiv in der Kritik. In der Ratssitzung am Donnerstag hat er mit seinerundVorgehensweise den Beschlussvorschlageinfach auf die Tagesordnung gesetzt, obwohl im Bauauschuss und auch im Verwaltungsausschuss dieser Antrag vertagt wurde. Außer der SPD hat wohl niemand damit gerechnet. Hintergrund für die Vertagungen waren fehlende Informationen. Beide Ausschüsse forderten zuvor den Bürgermeister auf, beim Land Niedersachsen (derzeitiger Eigentümer) nachzufragen und einwandfrei zu klären, wie bzw. wer zukünftig die Straßenbaulast zu tragen hat und wie hoch ein eventueller Kaufpreis für die Straßen sein wird. Diese geforderten Angaben konnte der Bürgermeister am Donnerstag noch nicht liefern. Obwohl er schon seitan dem Themahat er es nicht geschafft, eine umfassende und aussagekräftige Beschlussvorlage vorzulegen.Ohne hinreichendeund mögliche, die sich daraus für die Stadt und auch für die Anlieger ergeben könnten, kann doch aber der Rat keinen vertretbaren Entschluss fassen. Ohne abgeschlossene Vorbereitung im Hauptausschuss wäre am Donnerstag zudem auchAls Bürgermeister hätte er das eigentlich wissen bzw. nachdem er vondarauf hingewiesen wurde, wenigstens sofort prüfen müssen.Nein, er hatte anderes im Sinn. Deshalb erklärte er vermutlich auch kurz vor der Sitzung dem Ratsvorsitzenden Rolf Lange auf dessen Nachfrage, dass dieser Tagesordnungspunkt doch behandelt werden müsse und verunsicherte ihn dadurch merklich. So kam für die meisten Ratsmitglieder überraschend dieser Beschlussvorschlag durch dasdes Bürgermeisters doch zur Sprache. Im ersten Augenblick dachte die WgiR Fraktion noch, dass der Verwaltungschef jetzt die geforderten Informationen liefern würde, doch er verlas nur die unveränderte Verwaltungsvorlage und wollte den Rat durch dieunter Druck setzen und zu einemMit dem Land hatte er nicht gesprochen, stattdessen aber, so zumindest wurde es der Wählergruppe aus zuverlässiger Quelle berichtet, verabredete er sich mitundund beorderte diese zurins Rathaus.So ein Verhalten undwie es der Bürgermeister Dr. Gans an den Tag gelegt hat, gab es im Bad Lauterberger RatDoch wer derart gegen die Absprachen im Verwaltungsausschuss arbeitet, darf sich nicht wundern, wennverloren geht und übernachgedacht wird.Für die Wählergruppe im Rat stellt dieses Vorgehen des Bürgermeisters eine erneute, sicherlich auch– also eine– des Rates dar.Ähnlich hatte Dr. Gans bereits nach demdes Hauptausschusses für die Satzung zur Einwohnerbefragung gehandelt. Auch da ignorierte er den Beschluss, handelte ebenfalls eigenmächtig und leitete die Durchführung der Befragung ein.Wer so starkarbeitet, zeigt nur zu deutlich, dass er für daseinesund damitKein Wunder also, wenn schon Bürger in derihn nach personellen Konsequenzen fragen.Pressemitteilung Nr. 21 der WgiR vom 29.10.2017