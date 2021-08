Wahlkampfstart mit hohem Interesse der Einwohner von Bartolfelde

Einenkonnte am vergangen Donnerstag (12.08.2021) die „auf dem Schützenplatz in Bartolfelde erleben, denn im Laufe der mehrstündigen Veranstaltung konnte diezusammen mit densowie demviele Besucher begrüßen.Während das persönliche Gespräch zu vielen kommunalpolitischen Themen und den Zielen der WgiR im Mittelpunkt standen, warfen einige Besucher auch die Frage ein:. Schnell wurden einigeangeführt, so z.B.Am morgigen Samstag (14.08.2021), möchte die Wählergruppe im Rat (WgiR) mit den Bürgern der Stadt ins Gespräch kommen und deren Ideen, Vorschläge, Anregungen und Hinweise für eine künftige bürgernahe Kommunalpolitik und für die Stadtplanung aufnehmen. Dazu ist ein „Dreierschritt“ vorgesehen, der ab 10 Uhr im "Stadtteil Aue" im Bereich Glück-Auf-Str./Café Hermann beginnt. Ab 12 Uhr ist der "Stadtteil Odertal" an der Reihe und ab 14 Uhr wird dann die WgiR-Mannschaft, die sich aus dem Bürgermeisterkandidaten Volker Hahn und einige der Kandidaten für den neuen Stadtrat zusammensetzt, im "Kleinen Kurpark" sein und gern auch mit Ihnen diskutieren.Blick zu den Besuchern zu Beginn der Veranstaltung