Wählergruppen treten gemeinsam zur Kreistagswahl an – Volker Hahn Spitzenkandidat im Wahlbereich 13

Schon während der laufendeningegen eineder drei Städte und Gemeinden hat es zwischen den einzelnen Initiativengegeben. Inzwischen haben die Akteure der Begehren sich in allen drei Orten inorganisiert bzw. angeschlossen und treten bei der Kommunalwahl in den Stadt-, Gemeinde und Ortsräten an.Inist es die, indasund indieFortgesetzt werden soll die Zusammenarbeit künftig auch überörtlich unter dem Dach und mit Unterstützung derbei der Wahl desimBei einer jüngst durchgeführten Aufstellungsversammlung auf der Roten Warte bei Duderstadt wurden in geheimer Wahl folgende Listenplätze mit den nachfolgenden Kandidaten besetzt: 1. Volker Hahn (WgiR), 2. Steffen Blau (B.I.S.S.), 3. Andreas Petzold (BBB), 4. Achim Sommerfeld (WgiR), 5. Silvia Gerlach (BBB), 6. Michael Reinboth (B.I.S.S.) 7. Sabine Bode (WgiR), 8. Matthias Gerlach (BBB).derundvom 19.072021