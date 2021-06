Wählergruppe im Rat wählte Kandidaten für die drei Ortsräte und den Stadtrat Bad Lauterberg

Mitglieder wählten einstimmig Volker Hahn zum Spitzenkandidat und nominierten ihn als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters

Im Einzelnen stellen sich folgende Kandidaten zur Verfügung:

Im Mittelpunkt derstanden außerdem die jeweiligenunddurchzuführenden Abstimmungen für die Kandidatenaufstellungen derin Barbis, Bartolfelde und Osterhagen und natürlich für den Stadtrat.Wie die Vereinsvorsitzendebei der Begrüßung der Mitglieder und Gäste ausführte, ist der Vorstand der Wählergruppe überaus erfreut, dass sich sowohl für dieschon im Vorfeld der Aufstellungsversammlung eine sehr große Anzahl vonundfür eine Kandidatur zur Verfügung gestellt habe. Das sich mehr alsundfür eine Kandidatur zur Verfügung stellen unterstreiche in besonderer Weise das große Interesse an mehrund, so Spitzenkandidat. Zudem, so Hahn, würde durch die Vielzahl der Kandidaten einunsereraus der Stadt und seinen Ortseilen auf den Listen der WgiR vertreten sein. Besonders erfreulich sei es auch, dass sich die damalige Zurückhaltung, also der Wunsch lieber weiter hinten auf der Liste stehen zu wollen, gewandelt habe und man jetzt durchaus auch dazu bereit sei, in den Gremienzu übernehmen. Dieses sei auch ein Erfolg der bisherigen Arbeit der, die eineundim Interesse der Bürger geleistet habe.Ziel derkann es deshalb nur sein, künftig in den drei Ortsräten und im Stadtrat jeweils mit einer starken Fraktion mitzuarbeiten. Nachdem die WgiR bei der letzten Kommunalwahl aus dem Stand daserzielen konnte, muss es diesmal unser Ziel sein, dieses möglichst noch zu verbessern und als stärkste Fraktion im Stadtrat von Bad Lauterberg vertreten zu sein.Ingo Fraatz, Josef Riedel, Monika Wildner, Manuela Rusteberg, Ulrich Heise, Hans-Joachim Wildner, Siegfried Golla, Raymond Berger, Horst Leuckefeld und Sebastian Gatzemeier.Marko Große, Maximiliane Willig-Freudenthal, Holger Freudenthal, Rene Weber, Sabine Bode, Christina Eichenberg, Julia Wiegand und Harald Liebau.Achim Sommerfeld, Lutz Baumann, Klaus Hilbert, Tamara Morich, Otto Heinemeier, Markus Herrendorf, Uwe Morich und Thomas Mund.Volker Hahn, Achim Sommerfeld, Sabine Bode, Harald Liebau, Julia Wiegand, Bernd Jackisch, Ramona Brille, Thorsten Müller, Erwin Müller, Christina Eichenberg, Maximiliane Willig-Freudenthal, Hans-Joachim Wildner, Anna-Lena Richter und Marko Große.Pressemeldung Nr. 1 der Wählergruppe im Rat zur Kommunalwahl vom 02.06.2021