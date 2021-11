Volker Hahn bleibt Fraktionsvorsitzender - Die WgiR Bad Lauterberg ist für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Ratsmitgliedern offen

Sie hofft, dass es in der neuen Periode doch gelingt für Bad Lauterberg und seine Ortsteile eine gute Zusammenarbeit zu finden.

In ihrer konstituierenden Sitzung hat die Fraktion derfür die nächsten fünf Jahreals ihren Fraktionsvorsitzenden gewählt. Als seine Stellvertreter wurdenundgewählt.derseit über 15 jahren im Rat der Stadt Bad Lauterberg mitarbeitet, bereits die vergangenenwar und auch schonzumgewählt wurde, soll die Fraktion auch in der neuen Wahlperiode wieder anführen. Welche gesteckten Ziele mit ihm erreicht werden sollen, da hat die neue WgiR Fraktion klare Vorstellungengen.Natürlich gilt es, auch für diese Ziele zu werben und Mehrheiten zu gewinnen. An dieser Stelle ist die neue Fraktion optimistisch. Zwar hat diein ihrer Pressemeldung vom 22.10.21 schon vorab gleich mal eine Zusammenarbeit mit der neuen WgiR Fraktion, aber das möchte dienichtVerschließen jedenfalls will sich die neue Fraktion anderen gegenüber nicht und vertraut darauf, dass gute und sinnvolle Anträgewerden. Das dies dann in Zukunft nicht mehr davon abhängig sein wird, wer sie gestellt hat, das schwingt bei dieser Hoffnung mit.Pressemeldung Nr. 1 der Wählergruppe im Rat vom 13.11.2021