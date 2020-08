Trio will neues Bürgerbegehren – WgiR nimmt zu den fadenscheinigen Aussagen Stellung 

Michael Schmidt

Link zu Harz Kurierartikel:Die(WgiR) kann dieseAussage nicht ohnestehen lassen und ist der Ansicht, dass sich an solchen Formulierungen dasdererkennen lässt.Und war es nicht die, die für das Führen solcher Gespräche eineeinsetzen wollte und eben nicht denSich jetzt hinter einer solchen Formulierung zu verstecken und zu versuchen, diequasi noch als Beteiligte an dem bösen Spiel hinzustellen, das ist schon arg. Und es gewinnt in Verbindung mit der Tatsache, dass es gerade diealsowar, die bzw. der immer wieder auf dieund bei derenauf einhingewiesen hat.Dieist davon überzeugt, dass diesesdurchaushat. Erstman den Gesprächskreis, dann setzt man den nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss ein, weist alle eindringlich auf diehin und stellt letztlich sicher, dass immer erst derzu allem eineabgeben darf.oderoder? Hierzu hat dieeine klare Meinung und die steht in ihrem Programm.Also kein böses Versteckspiel und keine undurchsichtigen Entscheidungen.Dass hier sogar die Stabsstelle es ist, die solche Erklärungen abgibt, das unterstreicht nur, dass sie schon seit Jahren keine echtehat, sondern trotznur direkter Zuarbeiter für den Bürgermeister ist. Anders kann sich diees sich nicht erklären, dass ein Verwaltungsbeamter solchefür den Bürgermeister abgibt und mit solchen Ausführungen die Wählergruppe quasi als Mitwisser in das böse Spiel hinein ziehen will.Ja, diesitzt bei den offiziellen - aber leider nichtöffentlichen Gesprächen mit am Tisch. Zu denaber wird sieund beteiligt sich auch deshalb daran nicht.