Straßenausbaubeiträge – Umfrage des Niedersächsischen Bündnis zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bei den Kandidaten zur Landratswahl im Landkreis Göttingen

Bad Lauterberg. Die für die Landratswahl im Landkreis Göttingen zugelassenen fünf Kandidaten Marcel Riethig (SPD), Marlies Dornieden (CDU), Marie-Christine Kollenrott (Bündnis 90/Die Grünen). Dr. Eckhard Fascher (Die Linke) und Marcel Orth (Die Partei) wurden am 2.8.2021 durch das „Niedersächsische Bündnis zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (NBgS)“, vertreten durch den Regionssprecher Bernd Jackisch und dem Sprecher der IG STRABS-freies Walkenried Steffen Blau angeschrieben und gebeten, einige Fragen zum Thema Straßenausbaubeiträge zu beantworten.

CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hatten es nicht einmal nötig überhaupt zu antworten!

Ehrliche Ratsarbeit sieht anders aus!

Umfrage unter den Landratskandidaten

Leider nur mit, denn trotz nochmaliger Erinnerung an die Umfrage (15.08.2021) antwortetenundnicht auf die Umfrage.Sicherlichist die kurze Antwort von. Hier seine Statement:beantwortete als einziger alle Fragen und erklärte u.a.(Die einzelnen Fragen und Antworten sind diesem Bericht im Anschluss vollständig angefügt.)Zusammenfassend aber erscheint das alles etwasAls dieim Stadtrat von Bad Lauterberg dieberaten wollte, tat sich nichts. Dann legten alle anderen Fraktionen ebenfalls Anträge vor. Diebeanspruchte sogar für sich, dass Thema als erste eingebracht zu haben und wollte die Kosten über einedecken. Bei einer Fusionswerbeveranstaltung im Kurhaus erklärte dieman wolle die Straßenausbeitragssatzung abschaffen, da Walkenried auch keine habe. Dann aber schloss sich die SPD der Meinung der Verwaltung an und hielt eine Abschaffung für unmöglich und zog ihren Antrag sofort wieder zurück.Diewollte ein bisschen von allem, orientierte sich an der SPD und zog ihren Antrag zu Beginn der Debatte zurück. Dieerklärt, dass dieses Thema nicht für den Wahlkampf geeignet sei, hielt eine Petition plötzlich für ausreichend und zog ihren Antrag ebenfalls zurück.Bereits im Vorfeld hatte die WgiR vorgeschlagen, die Petition der NBgS zu überarbeiten und diese an das Land zu senden. Das wurde gemeinsam beschlossen, aber auch gleichdass nunmehr kein Beschluss bzw. keine Beratung über eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mehr erforderlich sei.Die ersten, die jetzt mit dem Thema Strabs doch im Wahlkampf aufgehen, ist die. Sie will plötzlich diezu erheben. Doch wie soll das ohne Abschaffung der Ausbausatzung gehen?Kürzlich erklärte der Bürgermeisterkandidat derplötzlich auch, dass es ein Fehler gewesen sei, ihren Antrag zurückgezogen zu haben. Damit holt sich diedas Thema nun doch in denund möchte die Straßensanierungen folglich über einebezahlen. Allerdings zog dies sofort berechtigterweise einen vielfachen Protest der Haus-und Grundstücksbesitzer dernach sich.Wie eine Anliegerin der Oderstraße dazu anmerkte, ist eine Umlegung der Kosten künftiger Straßensanierungen auf die Grundsteuer eineda sie nicht nur ihre Straße bezahlt haben, sondern nun auch noch die Anderen mit finanzieren sollen, deren vernünftige Unterhaltung die Stadt seit Jahren versäumt hat.Übrigens belegen die den Vertretern desvorliegenden Bescheide auch die bei der Fusionswerbeveranstaltung im Kurhaus (31.08.2020) getätigten Aussagen desUwe Speit, wonach angeblich die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bad Lauterberg seitnicht angewandt wurde.Man kann nun zu dem Schluss gelangen, dass die sog. großen Parteien innerhalb ihrer Landes-, Kreis- und Stadtverbände keine klare Linie haben, aber trotzdem so tun, als ob sie Gebühren senken wollen.Eine Abschaffung jedenfalls hätten alle in Bad Lauterberg schon haben können, wenn sie dem Antrag der WgiR zugestimmt hätten. Jetzt aber wollen sie dem Wähler glaubhaft gemacht, dass sie es nach der Wahl tun.Folgendes Schreiben wurde an die Landratskandidaten verschickt, hinter den Fragen, jeweils die Antwort desDas Themabewegt nicht nur im fast gesamtendie Haus-und Grundstücksbesitzer, sondern im ganzen. Landesweit haben sich inzwischen mehr alsundgebildet, die gemeinsam ein Ziel verfolgen:Zudem müssten die Bürger aller niedersächsischen Kommunen gleichbehandelt werden, denn rund 410 der reicheren Kommunen hat die Satzungen bereits abgeschafft, während die restlichen (ärmeren) ihre Bürger weiterhin zur Kasse bitten. Bei ihren Forderungen werden die BI und IG ua. vom Verband für Wohneigentum, ASK BISS, Bund der Steuerzahler, Haus & Grund, Landvolk und Mieterbund unterstützt und stellen damit ein. Unter anderen werden sich wegen der Strabs, bei der anstehenden Kommunalwahl, viele Bürger im ganzen Land aus den BI und IG umbewerben.Als Vertreter desmöchten wir im Vorfeld der Landratswahl im Landkreis Göttingen die Kandidaten zu dem Thema befragen und die Ergebnisse noch von der Wahl veröffentlichen.1. Halten Sie es richtig, dass mit dem am 23.10 2019 vom Landtag verabschiedeten „Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes und anderer Gesetze und zur Flexibilisierung von Straßenausbaubeiträgen“ denwird, derartige Beiträge zu erheben?2. Einige Kommunen im Landkreis Göttingen möchten ihre Straßenausbaubeitragssatzungen abschaffen um die Bürger von den ungerechten Beiträgen zu entlasten. Die Stadt-oder Gemeindevertretungen, zumeist mit Zukunftsvertrag trauen sich aber nicht derartige Beschlüsse zu fassen, da sie befürchten, von der Kommunalaufsicht gezwungen werden, erneut die Strabs einzuführen.Werden Sie als künftige/r Landrat/rätin des Landkreises Göttingen ihreebenfalls anweisen,auf solche Kommunen auszuüben?n.3. Rundim Land Niedersachsen, zumeist die reicheren, haben inzwischen ihre Satzungen zur Erhebung der Strabs abgeschafft. Die ärmeren Kommunen, ohnehin oft schon mit hohen Grundsteuerhebesätzen, belasten ihre Haus-und Grundstücksbesitzer zusätzlich mit den Straßenausbaubeiträgen. Wie können nach ihrer Meinung, unter solchen Bedingungen,für alle Haus-und Grundeigentümer im Land geschaffen werden?4. Werden Sie die Kommunen im Landkreis Göttingen unterstützen ihre Strabs abzuschaffen, um zumindest hierzu haben?5. Nachdem die ehemaligevor rund fünf Jahren zu einer Einheitsgemeinde umgewandelt wurde, ist keine gültige Straßenausbaubeitragssatzung mehr vorhanden. Werden Sie den Gemeinderat/die Verwaltungerneut eine derartige Satzung einzuführen?6. Wie kann es sein, dass zum Beispiel im direkt angrenzendenauch hochverschuldete Kommunen problemlos in den vergangenen Jahren ihre Straßenausbeitragssatzungen abschaffen konnten, bzw. teilweise noch nie Straßenausbaubeiträge erhoben haben?7. Die Abschaffung der Straßenausbeiträge inkann nach Überzeugung aller BI und IG und deren Unterstützer nur gelingen, wenn die Mitglieder der Parteien auf ihre Vertreter im Landtag einwirken. Werden auch Sie sich als neuer Landrat/rätin bei der Landesregierung, oder ihrer Parteispitze im Land, für die landesweite Abschaffung der STRABS bei gleichzeitiger Kompensierung der ausfallenden Beiträge für die Kommunen durch das Land Niedersachsen einsetzen?Die Vertreter desbedanken sich beimfür die Antwort. Leider ist der von Herrn Riethig favorisierte Beschluss des Gemeinderates des Flecken Bovenden die Straßenausbeitragssatzung zum 1.1. 2025 abzuschaffen und die wegfallenden Gebühren durch einefür die meisten Kommunen keine gute Option. Zwar wird dieses Verfahren von einigen Kommunen in Niedersachsen erfolgreich angewandt, gerade aber für die Kommunen in unserer Region, die bereits Grundsteuerhebesätze von 450 v.H. und höher haben, würden die