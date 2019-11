Steuererhöhungen im Vorgriff auf die mögliche Fusion? - Stimmungsmache der Verwaltung!

Bad Lauterberg. Gerade die letzte Ratssitzung in Bad Lauterberg hat wieder gezeigt, dass schon jetzt etwaige "Knackpunkte", wie z.B. die unterschiedlichen Steuersätze (Grundsteuer, Hundesteuer) zwischen Walkenried, Bad Sachsa und unserer Stadt angeglichen werden.

Gemeinsamer Bauhof in Bad Sachsa?

Dieist davon überzeugt, dass diesemit Blick auf dieeingefädelt und durchgezogen wurden.Um einen besseren Eindruck zu gewinnen, hier ein– Grundsteuer Bad Sachsa 500 Punkte > Bad Lauterberg erhöht von 410 auf 450 Punkte– Hundesteuer Bad Sachsa 108 € > Bad Lauterberg erhöht auf 108 €In dender Verwaltung und des Landkreises werden sicher die angeglichenen Steuersätze in schönen Diagrammen als nur noch unproblematisch dargestellt. Von den geradeerfolgten Angleichungen spricht dann keiner mehr!!Und wen wundert es in diesem Zusammenhang dann noch, dass ausgerechnet diedieser geplanten Fusion, also derund die, erst kurz vor den entscheidenden Abstimmungen die Bürger noch auf Kurs bringen wollen.Immer wieder hat diemehr Öffentlichkeit gefordert. Auch die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers wurde schon im Februar 2019 angeregt. Nichts ist passiert! Erst musste diedes Bürgermeisters abgesichert werden, dann setzte die Verwaltung Arbeitsgruppen ein, welche lediglich von der eigentlichenlediglich bestätigt wurden. Und so laufen die Dinge eben ganz im Sinne der Verwaltungen, aberWie inzwischen agiert wird, zeigt die Berichterstattung in unserer Regionalpresse. Da taucht in einer politischen Veranstaltung derin Bad Sachsa auch schon einaus Bad Lauterberg auf. Er stellt sich sogar alsvor und verkündet, dass derin Bad Sachsa eingerichtet werde.Zudem stellt er Diskussionsinhalte aus einerSitzung verzerrt in einer Ratssitzung da, umgegen die Ratsfraktion derzu machen. Dieser Beamte ist weder Vertreter der Stadt Bad Lauterberg, noch ist er Mitglied des Rates. Seine Aufgabe in der Stabsstelle ist es, die direkten Aufträge des Bürgermeisters umzusetzen. Genau das muss er und tut er auch. Und wenn er dannim Rat einfach behauptet, dass die WgiR die Hundesteuer sogar noch mehr erhöhen wollte, dann offenbart das nicht nur das, sondern steht so noch nicht einmal im Protokoll.Richtig ist, dass eineinerdies lediglich im Verwaltungsausschuss angeregt hat. An diesem Beispiel wird deutlich, wiedieversucht,gegenzu machen.Ja, die Kommunalpolitik in Bad Lauterberg ist eingeworden. Diegenannten Fraktionen bzw. Gruppen lassen die, wie gewählte Abgeordnete amund sogar aus eigenwilligenaus nichtöffentlichen Sitzungen erzählen. Im NKomVG steht, dass nur der Bürgermeister dem Rat angehört. Dass er für seineaber ständigzwei Beamte in jeder Ratssitzung zurbenötigt, zeigt nur zu deutlich, wie unsicher er bei seinen Amtsgeschäften ist und wie geschickt durch die Verwaltung versucht wird, auf die Meinungsbildung einzuwirken.so verhalten sich leiderr immer wieder und machen so ein derartiges Agieren der Verwaltung überhaupt erst möglich. Das sich die Bürger von den sogenanntenabwenden und zunehmend nach Alternativen suchen, ist nur die logische Folge. Längst hätte auch in Bad Lauterberg ein Umdenken stattfinden müssen, aber es geschieht nichts. Alles läuft so weiter.Und jetzt steht unseremit Namenauf der Tagesordnung. Und wieder gibt dieundderdievor.