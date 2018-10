Stammtisch der WgiR in Barbis - aktuelle Themen diskutiert

Nach der langen Sommerpause hat dieihr Stammtisch-Angebot diesmal in Barbis fortgesetzt, um mit Bürgern im Gespräch zu bleiben.Erwartungsgemäß stand die Widmung derhoch im Kurs. Achim Sommerfeld erklärte dazu, dass Nachfragen bei der Begehung im Rahmen der Bauausschusssitzung zur Löschwasserversorgung, der wohl nicht ausreichenden Straßenbeleuchtung und der von den anliegenden Hauseigentümern eventuell zu tragendenvon der Verwaltung nicht ausreichend beantwortet wurden. Die Frage, warum zur Beurteilung derfür den Ferienpark Odertalmit vor Ort waren und dies beim Bühberg nicht der Fall war, wurde abgetan. Auch das Versprechen des Bürgermeisters, dass bei der oder danach keine Kosten auf die Anlieger zukämen, wurde bei der Begehung so schon nicht mehr bestätigt. Fakt ist, dass bereits im gesamten Bundesgebiet in Stadt- und Gemeinderäten über das Für und Wider bei der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen und der stattdessen geplanten Erhebung einer allgemeinen Abgabe für alle Bürger diskutiert wird. Dieist davon überzeugt, dass der Gesetzentwurf aus dem Jahr 2017 es war, der den Bürgermeister zu seinem Versprechen verleitet hat. Genau solche Tricks sind es, die mit der WgiR nicht zu machen sind. Gerade bei einer Sachlage, die mit einerunmittelbar im Zusammenhang stehen, hätte auch dieses Thema auf den Tisch gehört. So aber war es die WgiR allein, die erst umfassende Informationen gefordert hat und dann abstimmen wollte. Wir sind unserem Streben nach mehr Transparenz treu geblieben, erklärte Volker Hahn. Er wies auf die Tatsache hin, dass sich zu diesem Thema bereits zahlreiche Bürgerinitiativen gegründet haben, aber leider die anderen Fraktionen und auch die BI Bad Lauterberg mit einer nichtöffentlichen Debatte zufrieden waren.Ähnlich verhielt es sich bei dervon Fördermittel. Erneut und schon zum dritten Mal wurde der Rat der Stadt Bad Lauterberg bei der Frage:“, nicht beteiligt. Die Argumentation vom Bürgermeister Dr. Thomas Gans, dass andere Pläne bereits in der Schublade gehabt hätten und die Zeit knapp gewesen sei, lässt die WgiR nicht mal als Ausrede gelten. Werin Auftrag geben kann, der hätte auch die Fraktionen informieren können. Zudem war bereits seit dem 1. August 2018 bekannt und öffentlich im Internet verbreitet worden, dass der Bund wieder Fördermittel zur Verfügung stellt. Die Frage, woher die einekommen soll, wurde mit dem Hinweis auf vorgeplante Mittel in Höhe von 200.000 € beantwortet. Es mag ja täuschen, aber irgendwie fehlt da wieder was.Was ist mit den Parkplätzen für die Grundschulmitarbeiter? Auch hier wurde eine schnelle Entscheidung getroffen. Sie sieht vor, eine Anzahl von Parkplätzen an der Schanzenkreuzung gebührenfrei zu machen. Leider sind siedemvorbehalten. Wir haben trotzdem Zweifel darüber, ob dies auch die angestrebte Verbesserung bringen wird. Trotzdem hat die WgiR zugestimmt und wird die Sache weiter im Auge behalten, erklärte der Fraktionsvorsitzende.Aus den Ortsteilen wurden altbekannte Fragen erneut an die Ratsmitglieder gerichtet. Achim Sommerfeld erklärte zum Thema Sportplatz Osterhagen, dass er diesbezüglich auch die Fragen zum Platz und zum dortigen Vereinshaus im Rat gestellt habe. Vom Bürgermeister habe er die indiskutabel Antwort erhalten: „Da beides nicht genutzt wird, lassen wir alles so.“ Auf seine Nachfrage: „So weiter verfallen?“, bekam er die Antwort: „Ja!“Wann wird die seit Jahren überfällige Reparatur amin Bartolfelde erfolgen, wollte jemand wissen. Schließlich sei das Versprechen der damaligen Bauamtsleiterin auf schnelle Erledigung nun schonher. Auch diese Frage sei im Rat gestellt worden, erklärte Volker Hahn und wiederholte die ausweichende Antwort des Bürgermeisters: „Mittel dafür seien im Haushalt eingestellt.“ Ob diese Mittel dann auch tatsächlich dafür verwandt und wann es zu einer Fertigstellung kommen wird, dass habe der Bürgermeister nicht gesagt.Ausbleibende Reparaturarbeiten waren wohl das Stichwort für Fragen zum Prüfbericht über unseren Bauhof. Volker Hahn empfahl jedem Interessierten, sich diesen peinlichen Bericht einmal durchzulesen. Kurstadt und Schnee im Winter habe der Bürgermeister als Gründe dafür genannt, dass die Prüfbehörde extrem höhere Betriebskosten festgestellt habe, als das bei sogar größeren Städten der Fall gewesen sei. Diese Gründe würden dann auch für die ebenfalls dem höchsten Kostenwerte aller geprüften Kommunen bei den Fremdvergaben genannt. Warum man es trotz Personalhöchststand nicht geschafft hatte, eindurchzuführen und sich deshalb auch noch rügen lassen musste, erklärte der Bürgermeister nicht.Die WgiR wundert sich nun noch mehr, warum es in unserer Stadt nicht funktioniert: wir sehen da nur eine Erklärung. Die Mitarbeiter des Bauhofes und die gewaltigen Kosten könnten etwas mit demzu tun haben. Bis heute wurden die Arbeitsstunden des Bauhofes dafür trotz Nachfragen nicht genannt. Das erscheint vor dem Hintergrund, dass im Prüfbericht auch ein EDV gestütztes Programm, wo Arbeitszeit und ausgeführte Tätigkeiten erfasst werden, erwähnt wird. Auf dieses Programm hin angesprochen erklärte der Bürgermeister:Mit der Bemerkung: „Da traut man sich fast gar nicht mehr weitere Fragen zu stellen.“, schloss Volker Hahn dieses Thema ab.Ein weiteres, großes Ärgernis wurde anschließend behandelt – die. Die Ankündigung, einezu schaffen, sei bislang ausgeblieben. Vom Straßenbauamt würde man nichts mehr hören und trotz Nachfragen und dem Bitten um Unterstützung beim Bürgermeister passiere wenig bis nichts. Besonders die Barbiser Gewerbetreibenden würden mittlerweile in arge Nöte geraten. Ausgebliebende Einnahmen waren und sind zunehmend ein Problem. Für die Baumaßnahmen sei zwar das Straßenbauamt zuständig, doch erhoffe man sich endlich auch maldurch die Stadt. Schließlich sei doch schon bei Bekanntwerden der weiteren Mängel vorhersehbar gewesen, dass jetzt den Gewerbetreibenden weitere Verluste zugemutet werden. Das sei so nicht mehr hinnehmbar. Fraktionsvorsitzender Volker Hahn versprach, dass sich die WgiR dieser Angelegenheit zuwenden werde.