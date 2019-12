Seltsame Rechtsauslegungen aufgetaucht! - bewusst gestreute Falschinformationen!

Wer steckt dahinter? Warum wird auf unterschiedlichste Weise versucht, ein erfolgreiches Bürgerbegehren zu verhindern?

Das ist nicht das Demokratieverständnis der Wählergruppe.

Der Rat der Stadt Bad Lauterberg muss wieder das richtungsweisende Gremium der Stadt werden und seine Beschlüsse daraus öffentlich und nachvollziehbar gefasst werden.









Sehr verwundert waren dievon derdarüber, als sie mit einer seltsamenkonfrontiert wurden. Ihnen wurde ein Ausdruck des „Artikel 59 Niedersächsische Verfassung“ vorgehalten. Mit Bezug auf den darin enthaltenen Absatz 3, wurde dieaufgestellt, dass ohnehin noch einegemäß § 35 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz erfolgen wird. Ein Bürgerentscheid sei gar nicht vorgesehen und deshalb die ganze Unterschriftenaktion nicht von Belang.Ausmöchten diedes Begehrens und dienoch einmal erklären, dass ein Bürgerbegehren und ggf. der daraus resultierende Bürgerentscheid sich auf eine aktuell anstehende Entscheidung beziehen muss. Dem entsprechend muss eine Frage formuliert sein, die mit JA beantwortet werden kann. Durch die nachvollziehbare Unterschrift des Wahlberechtigten aus der Gemeinde wird das Begehren bestätigt. Wenn zehn Prozent an Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern vorgelegt werden kann, ist das Begehren erfolgreich. Und erst dann muss gemäß § 33 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz eindurchgeführt werden. Dieser steht einemund muss umgesetzt werden., wurde bereits von der, aber leider von derWas steckt also hinter solchen, dievermutet bewusst gestreutenDiesieht in einer Fusion zumfür die Bürgerinnen und Bürger aus Bad Lauterberg. Niemand zeigt Vorteile konkret auf! Alle sprechen immer nur von groß ist besser oder allein geht es nicht mehr lange gut. Doch selbst im Rat von Bad Sachsa sieht man nach dem erhaltenen Erbe, der geringeren Kreisumlage und den ohnehin schon erfolgten Hilfszuweisungen wieder Licht am Tunnel und stellt wieder ganz im Gegensatz zur KreisrätinUnd dieSie gibt offen zu, dass das Ziel der Fusionsind, sondern nur die Handlungsfähigkeit der Verwaltung verbessern soll. Was sagt die Verwaltung? Sie hat nichts Besseres zu tun, als für die rechtlich verbrieften Unterschriftenaktionen sogarzu erheben und die Gebührenordnung gegen Bürgerbeteiligung auszulegen. So zahlte diedafür, dass sie ordentlich angemeldet hat und einen Stehtisch als Schreibunterlage aufstellt.Für diestehen aber die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt und nicht die Verwaltung.Schon einmal wurde dieses Recht mit einer Ratsentscheidung zurdes BürgermeistersSie wird im Falle einer Beendigung der Fusionsverhandlungen, also nach Erlöschen des Grundes für die Amtszeitverlängerung,einen Antrag auf Durchführung einerin Bad Lauterberg stellen.Pressemitteilung der Wählergruppe im Rat vom 20.12.2019