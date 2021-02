Offene Fragen und Antworten zur Fusionsabsage bis zur Kommunalwahl nicht vergessen! 

Bad Lauterberg. Die Würfel sind gefallen: Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Walkenried haben ein klares Votum abgegeben. Mit mehr als 78 Prozent der abgegebenen Stimmen wurde dem viel zu ungeschickt und zu schnell eingefädelten Gemeindezusammenschluss eine Absage verpasst. Zwar wurde (angeblich) verhandelt, doch bei den Einwohner*innen kamen keine Ergebnisse an und die spärlichen Informationen waren unglaubwürdig, klangen geschönt und waren nicht überzeugend. Dies schließt die teure Broschüre und showmäßige Online-Veranstaltung mit ein. Allein die Organisatoren aus Bad Lauterberg sind betrübt, denn auch den zweiten Bürgerentscheid wird es in der Kneippstadt nicht mehr geben.

Die Frage, die man sich stellt, kann daher nur lauten: Wie wäre dieser wohl ausgefallen?

Am Bürger vorbei und viel zu oft hinter verschlossenen Türen, sollte man keine Fusion verhandeln. Schließlich geht es bei einer Fusion um viel mehr, als "nur" um dieund nicht "nur" ums. Es bleibt zu hoffen, dass die Akteure die Botschaften verstanden haben.Doch es bleiben auch noch Fragen unbeantwortet. Was wäre denn passiert, wenn nicht inderangeblichGemeindensich für die Mitbestimmung in ihrer Gemeinde eingesetzt hätten? Wollten da einige wirklich an den Einwohner*innen vorbei eine Fusion durchziehen? Wollte daalso jemand der gewählt wurde, damit er überparteilich und in erster Linie für seine Einwohner*innen agiert,einer Mehrheit aus seiner Gemeinde sein eigenes Ding durchzuziehen?Die Antwort darauf haben wirund dürfen sie bis zur Kommunalwahl am 15. Sept. 2021 nicht vergessen. Den engagierten Bürger*innen, die immer wieder alsunddiffamiert wurden und die einzig nur für einen Bürgerentscheid gerungen haben, verdienen unser allerund unserePressemitteilung der Wählergruppe im Rat vom 17.02.2021