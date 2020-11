Objektive Informationen zum Thema "Fusion" - Endlich einmal Klarheit

Informationsbroschüre zum Thema Gemeindefusion Bad Lauterberg - Walkenried

Lesen Sie sich die

Informationsbroschüre "Gemeindefusion" durch

begrüßt die Herausgabe der neuen. Endlich muß man sich nicht mehr auf vorgeprägte, ausschließlich negativ ausgestaltete Behauptungen der Fusionsgegner verlassen, sondern erhält mit diesem Schriftstück, welches in alle Haushalte in Walkenried und Bad Lauterberg verteilt wurde, wirkliche Informationen und Hintergründe geliefert. Ja sogar viel mehr. Denn: Im Anhang der Broschüre haben alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit selbst Ideen, Wünsche, Vorstellungen, aber auch mögliche Sorgen und Ängste zu äußern und durch Rücksendung ihres Meinungsbildes eine - wirkliche - Grundlage für weitergehende Überlegungen zu schaffen. Aus unserer Sicht die glaubhaft demokratische Form ein ehrliches Meinungsbild zu erhalten. Während die Fusionsgegner, also die Initiatoren eines sogenannten Bürgerentscheides, zum Thema Fusion offensichtlich lieber mit Methoden vorgehen, welche man eher aus dem Präsidentschaftswahlkampf eines Mister Trump zu kennen glaubt. Erstmal Behauptungen aufstellen, Suggestionen verbreiten und Ängste schüren. In der Unterschriftenliste für ein Bürgerbegehren sind ausschließlich solche negativen, unbewiesenen Behauptungen enthalten. Wir wollen hier gar nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, denn sie sind, aus unserer Sicht, nicht zutreffend, überwiegend sogar falsch. Wer sich in der Tat die Mühe macht den Entwurf zum Gebietsänderungsvertrag, welcher öffentlich auf den Internetseiten der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried einsehbar ist, aufzurufen und durchzulesen, wird zu der Überzeugung kommen, daß die positiven Elemente für eine Fusion eindeutig überwiegen. Welchen Grund für eine Verhinderung haben die "Gegner" also wirklich ? Diese Frage muß man sich stellen, wenn man die Sache objektiv betrachten möchte. Natürlich wird der Eine oder Andere, wie man vermuten kann, seine urpersönlichen Gründe für eine Verhinderung der Fusion haben. Aber es geht doch um das Ganze. Um das nachhaltige Wohl und die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger im Südharz. Und niemand wird durch die Fusion zweier Verwaltungsbezirke seine lokale Identität verlieren, um nur eines der Argumente der "Gegner" zu entkräften. Ja, gerade in der letzten Zeit bekommen wir in Presse, Fernsehen und öffentlichen Netzwerken mit, daß es offenbar Mode zu scheinen wird " dagegen " zu sein, abzulehnen und stets in Frage zu stellen. Das kennen wir auch aus der Arbeit im Stadtrat und seiner Gremien. Wäre es nicht besser Gemeinsamkeiten zu erkennen, auch in Hinsicht auf das Thema Fusion. Wäre es nicht besser, wenn sich alle Beteiligten an der vernünftigen Ausgestaltung der Zukunft beteiligen würden ? Nein, da wird befürchtet, behauptet und Positives bewußt ausgeblendet.empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern in Bad Lauterberg und Walkenried :. Beteiligen sie sich an der Ausgestaltung eines Meinungsbildes, Ihres Meinungsbildes. Geben sie ihre Ideen und Wünsche ab. Ein möglicher Bürgerentscheid, so wie ihn die Initiatoren ausgestaltet haben, sieht nur eine einzige Fragestellung vor: " Lehnen Sie die Fusion der Gemeinden Walkenried und Bad Lauterberg ab ? " Die Begründungen werden, vorgegeben, gleich mitgeliefert. Lassen sie sich nicht ins "Bockshorn" jagen. Beteiligen sie sich an einer echten Meinungsumfrage. Sagen Sie den Verantwortlichen ihre Meinung. Nur so kann man herausfinden, wo den Bürgerinnen und Bürgern in dieser zukunftsweisenden Entscheidung wirklich der Schuh drückt. Übrigens: Hinterlist ist etwas Anderes. Aus unserer Sicht wird hier ausschließlich ein offener Umgang mit der Materie erkennbar.