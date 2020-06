Niedersachsens vergessene „Bürger“

Bündnis aus Bürgerinitiativen und Verbände weisen auf die Doppelbelastung der Bürger durch Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) und Corona hin

Strabs in den Landeshaushalt integrieren

Abschaffung der Strabs ist keine Frage der Finanzierung,

sondern ein Grundwert unserer Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren derdie Folgen der Strabs haben wir bereits in unserer letzten Stellungnahme ausführlich beschrieben, darin begründet sich auch der stetige Zuwachs im Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge mit mittlerweile über 80 Bürgerinitiativen. Das Aktionsbündnis(VWE),NBgS) und(ASK BISSS) verdeutlichen die stetigen Zukunftsängste der Straßenanlieger und setzen sich weiterhin für die Abschaffung der Strabs ein.Durch die derzeitige Corona Krise trifft es Anlieger von kommunalen Straßen mit doppelter Wucht. Die in dieser Zeit besonders negativen Folgewirkungen wiebringt unser aller Gleichgewicht ins Schwanken. Um diese Krise zu meistern, nimmt die Politik auch viel Geld in die Hand, soziale Härten sollen abgemildert, die Wirtschaft angekurbelt werden. Bisher unvorstellbare Summen werden bereitgestellt und pflastern unseren zukunftsträchtigen erfolgversprechenden Weg aus der Krise,Konjunkturprogramme zur Ankurbelung der Innennachfrage erscheinen angebracht, um die Steuereinnahmen möglichst schnell wieder ansteigen zu lassen. Es ist jedoch dem Bürger nicht mehr zu vermitteln, wenn Unmengen an Geldern bewegt werden, er jedoch in letzter Konsequenz seinund imwird. Um dies zu vermeiden, besteht die Möglichkeit einen Bruchteil an Finanzmitteln, zweckgebunden für die Strabs,, somit wird der Bürger entlastet, es entstehtund jeder kann in die heimische Wirtschaft investieren, um so derzu helfen und sich am kommunalen wirtschaftlichen Aufschwung beteiligen.Alswäre dievon Straßenausbaubeiträgen zumindest bis zur wirtschaftlichen Erholung der Menschen in Niedersachsenund. Deshalb fordern wir eine Ergänzung bzw. einen Erlass zum NKAG, dass die entsprechenden Regelungen zu § 6, § 6 b und § 6 c NKAG bis zum 31.12.2021 ausgesetzt werden.Über den Tellerrand blickend, sehen wir, welche die Strabs bisher schon abgeschafft haben. Trotz finanzieller Belastung der Landeshaushalte war Geld nicht die Grundlage für die Abschaffung, vielmehr stand der Schutz des Bürgers vor sozialem Ruin und Ungerechtigkeit im Vordergrund.Doch wie entsteht soziales fürsorgliches Handeln? Die Antwort findet sich in uns allen.Es sind die grundsätzlichen Werte, die ein soziales Miteinander erst möglich machen, Werte, die unseren Lebensrhythmus begleiten, die den Grundstock für unser Zusammenleben bilden.…die schon in der kleinen Einheit der Familie gelebt werden…die in 9 Bundesländer für die Abschaffung der Strabs stehen…die das Fundament unseres Grundgesetzes bilden…die für unsere Demokratie stehenUnd genau diese Werte dürfen im Föderalismus vor Ländergrenzen keinen Halt machen.Was in 9 Bundesländern als sozial ungerecht gesehen wird, muss in unserer föderalen Gesellschaft auch gleich gewertet werden, denn nur Gemeinschaftlichkeit gibt uns die Kraft, unsere Werte in unserer Demokratie zu leben.Wir alle möchten diese bedrückende Zeit überstehen, jedoch nicht im Nachhinein an den Zahlungen für die Strabs scheitern und doch in die soziale Falle geraten, die durch die Corona bedingten Maßnahmen vermieden werden soll.mit freundlichen GrüßenTibor HerczegWerner Eggers + Harald BeckmannAngelika Flohr-FlögelBernd JackischKurt KarlischHeiko MalinskiEdmund NürnbergMaren & Michael ZachariasKontakt: E-Mail Michael.Zacharias@freenet.deTel. 05172-1289078Dervom 09.06.2020 wurde an folgende Personen sowie an die Presse in Niedersachsen gesandt: