Neuer Akt im Fusionstheater oder doch schon ein Schmierentheater? - Ratssitzung vom 24.9.2020

Gegen eigene Presseerklärung ausgesprochen?

Können wir den Volksparteien noch vertrauen?

Auf der Ratssitzung im Juni dieses Jahres wollten die SPD und die BI Bad Lauterberg den Antrag derüber die Beendigung der Fusionsgespräche um 180 Grad verdrehen. Das hat dazu geführt, dass diequasi gezwungen war, ihren Antrag zurückzuziehen. Mit diesem unverständlichen Versuch, hatte die SPD und die BI es aber erreicht, dassgefasst werden konnte.Noch in dieser Sitzung kündigte die BIeinen eigenenan. Dafür brauchte sie. Im Wesentlichen aber stellte sie mit ihren neuen Antrag auch diefür dasvonfest.Gleich bei der Feststellung der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung (24.9) wurde bekanntgegeben, dass die BI ihren sowiederhat. Ob es daran lag, dass jemand ihr dieihres Antrages zu ihrer Meinung, eine Legitimation liege bereits vor, erklärt hat? Diese Feststellung blieb offen. Auf Nachfrage, woher die Erleuchtung bzw. der Sinneswandel komme, erklärte BI-Ratsherr Rainer Eckstein nur, dass man überlegt und gemerkt habe, dass dieser Antrag nicht gebraucht werde. Donnerwetter! Immerhin - mittlerweiledie BI nach dem Stellen ihrer Anträge, ob sie sinnvoll sind und ob sie überhaupt gebraucht werden. Zumindest an dieser Stelle ist einerkennbar.Aufhorchen war auch bei den Erklärungen des Ratsherr(CDU) angesagt, da vor der abgehaltenen Ratssitzung (24.9.) der Stadtverband und die Fraktion der CDU Bad Lauterberg noch eine Pressemeldung herausgegeben hatten, in der erklärt wurde, dass der Weg in eine etwaige Fusion mit Walkenried über eineführen solle und dafür das Jahr 2026 angestrebt werde.Doch plötzlich sprach sich Cziesla gänzlichdie Presseerklärung seiner Partei aus und stimmte einer Beendigung der Fusionsgespräche. Es sei gewollt, dass Bürgerbegehren durchzuführen, womitsollen. Was? Es soll weiter verhandelt werden, damit der Bürgerentscheid stattfinden kann? Diese Aussage verwunderte die WgiR einerseits, da die CDU offensichtlich auch keinemehr in einer Fusion erkennt, aber andererseits dasals Grund für das Weiterführen der Verhandlungen vorschiebt, um den Grund für einedes Bürgermeisters nicht in Frage zu stellen. Seltsam ist auch, warum die CDU im Vorfeld eine Bürgerbefragung als einfacheres Mittelhatte. Diehat sich trotzdem über dieses Bekenntnis zum Bürgerbegehrenund hofft, dass die CDU wenigstens an dieser Stelle zu ihrem Wort auch steht. Grund zum Zweifel gibt es aber schon. Den langen Weg hin zu einer Fusionsentscheidung über das Bürgerbegehren ist angeblich gewollt, aber einen Beschluss zum Fusions- bzw. zum Gebietsänderungsvertrag, der soll nicht mehr lange in einem Ausschuss beraten werden.Die größte Überraschung lieferte aber derHolger Thiesmeyer ab. Er erklärte ähnlich wie der Ratsherr Cziesla, dass die SPD sich nicht gegen daswolle. Auf die Frage, warum dann die SPD Werbeanzeigen schalten würde, in denen sie die Bürger aufruft, nicht an dem Bürgerbegehren teilzunehmen, darauf wusste er allerdings keine Antwort. Stattdessen wurde wieder an der Wortwahl der anderen rumgemeckert und die fragwürdigen Bedarfszuweisungen als Fusionsrendite verkauft. Auch das „, wir fallen unter die Einwohnerzahl unter 10.000 wurde wieder aufgeführt, ohne konkret in Zahlen aufzeigen zu können, wie sich dieses schicksalhafte Drama tatsächlich auswirkt.Da stellt sich unweigerlich die Frage: Können wir unseren sogenannten „großen Volksparteien“ wirklich noch vertrauen? Widersprüchliche Aussagen, unglaubhafte Erklärungen und Verhandlungen nur mit der absolut vorgeschriebenen Bürgerinformation. Man köchelt halt das Süppchen gern ohne lästige Fragen und gern ganz im eigenen Sinne.Und als ob das allein nicht schon besorgniserregend genug wäre, setzt der Bürgermeister als Verhandlungsführer noch einen drauf. Er lobt die bisherigen Verhandlungsgespräche und den vorliegenden Vertragsentwurf. Dabei rechnete er vor, dass der zukünftige Rat der neuen Einheitsgemeinde sich aus 20 Bad Lauterberger und 14 Walkenrieder Ratsmitgliedern plus 4 zusätzliche Sitze aufgrund der möglichen Erweiterung für die erste Wahlperiode zusammensetzen soll. Diese Aufrechnung hätte in dieserWeise aber auch 26 und 14 plus 6 lauten können. Richtig wäre es aber gewesen, wenn er die laut Niedersächsischer Kommunalverfassung vorgegebenen 30 Mandate plus der 6 (nicht 4) zusätzlich möglichen Mandate, die bei einer neu gebildeten Gemeinde möglich sind, genannt hätte.So aber wurde elegant die Tatsache umgangen, dass sich die Anzahl der Mandatsträger von 40 Sitzen bei Eigenständigkeit der Gemeinden auf später 30 Sitze reduzieren wird. Alle beteuern immer, dass sie fürseien, sprechen aber die harten Zahlen nicht gern an. Auch dass man im ersten Vertragsentwurf nur Ortsräte ab 1000 Einwohner oder nur Ortsvorsteher haben wollte, will man nicht mehr hören. Lieber verkündet man, dass pro Ortsrat jetzt 5 Mitglieder angedacht sind. Nicht gesagt wird, dass 5 schon wieder nur diebedeutet.Nicht einmal an solch entscheidenden Stellen, wo es wirklich umund um einefür gewählte Abgeordnete geht, wird klare Kante gezeigt. Wie sollen wir da Vertrauen haben? Sorge und Angst kommen da eher auf, wenn jemand der uns schon beimund denvermeidbareundinbeschert hat, jetzt auch noch über unsereVerhandlungen führt, ohne die Dinge eindeutig anzusprechen.Pressemitteilung Nr. 72 der Wählergruppe im Rat vom 25.9.2020