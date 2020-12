Neubaustrecke der B 243 bei Bad Sachsa - Nüxei ab 4.12. in Betrieb - Rückbau der Baustellenumfahrung

Bad Sachsa. Wie Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Goslar mitteilt, gehen die Arbeiten zur Fertigstellung der neuen Bundesstraße B 243 zwischen Mackenrode in Thüringen und Bad Sachsa in ihre letzte Phase. Hierzu wird der Bundesstraßenverkehr bereits am Freitag, 04. Dezember auf die neue Bundesstraße geführt. Für die Restarbeiten auf der B 243n ist allerdings auf ca. 200 m Länge eine einstreifige Verkehrsführung erforderlich. Der Verkehr wird mit einer Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Aufhebung dieser Verkehrsführung ist für den 11. Dezember geplant.

Nüxei nur noch mit dem Kraftfahrzeug von Tettenborn aus erreichbar!

Auf Thüringer Seite wird derzeit bereits am Weiterbau der B 243n in Richtung NDH an mehreren Brücken gearbeitet.

Nach Inbetriebnahme desder neuen Bundesstraße und Aufhebung der aktuellen Baustellenverkehrsführungwird der teilweise Rückbau der Baustellenumfahrung und derundlängs der neuen Bundesstraße möglich.Mit dem Auto ist die Ortschaftab dem 04. Dezember nur nocherreichbar. Von Nordhausen kommend, fährt man an der Anschlussstelle Mackenrode ab, über die L 604 nach Tettenborn und nimmt dann die L 603 nach Nüxei. Aus Richtung Herzberg kommend fährt man nach Bad Sachsa ab, erreicht Tettenborn über die Steinlohstraße und fährt weiter über die L 603 nach Nüxei.Im Bereich zwischen Mackenrode und Holbach auf Thüringer Seite wird derweil am Weiterbau der B 243 in Richtung Nordhausen an mehreren Brückenbauwerken gearbeitet.Fotos: Bernd Jackisch vom 29.11.2020