Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Bad Lauterberg - über aktive Ratsarbeit informiert und diskutiert

Im Mittelpunkt der jüngsten, sehr harmonisch verlaufenenstanden Berichte über die aktuelle Ratsarbeit. Zu Beginn der Versammlung konnte der BI-Vorsitzende, Klaus Richard Behling, außer den anwesenden Mitgliedern, auch einige Gäste und interessierte Mitbürger begrüßen. Nach den jeweiligen Ausführungen der Fraktionsmitglieder, wurde mit den Mitgliedern und Gästen der Versammlung über das jeweilige Thema diskutiert.Leider, so BI-Beigeordneterzu den drei erheblich teurer und bisher immer noch nicht vollendetenundhaben der Bürgermeister und auch die Ratsmehrheit alleder BI in den Wind geschlagen. Drei große Bauvorhaben, deren Ausführungübertragen wurden, dazu völlig, dass konnte nicht gut gehen. Zudem, so ergänzte der, wurde der gesamte Stadtrat über lange Zeit systematischdenn absichtlich wurden die enormen Kostensteigerungen erst eine Wocheder Kommunalwahl offengelegt. Während die eingeschaltete Kommunalaufsicht keine Verfehlungen feststellen konnte, hoffen die Bürger der Stadt, dass die Staatsanwaltschaft in ihren noch laufenden Ermittlungen die Versäumnisse der Verwaltung aufdeckt und ahndet.Bereits seit, so, ist ein erklärtes Ziel der BI nach der Gebietsreform 1972in Bad Lauterberg einzuführen. Dieses Ziel wurde 2017 endlich erreicht. In den letzten Jahren haben sich die Bewohner unserer Ortsteile Barbis, Bartolfelde und Osterhagen, von der örtlichen Politik und von der Verwaltungundgefühlt. Nicht zuletzt hat sich auch eine weitere unabhängige Wählergruppe mit vielen Mitgliedern dieser Ortsteile gebildet, die ebenfalls die Einführung von Ortsräten auf der Agenda hatten. Gott sei Dank hat der "Wähler", so Behling hierzu weiter, denmit überhöht angegeben Kosten und anderen Bedenken erkannt. Ein stolzer Erfolg, der unserer Auffassung nach auch derundder BI zu verdanken ist.Ebenfalls erfolgreich so der, war man auch beim Themawelcher in der letzten Ratssitzung aufgrund des einzig und allein überbleibenden Ratsantrages der BI gewählt wurde. Pläne der SPD, wonachdie Bad Lauterbergereinen Seniorenbeauftragten vorschlagen können und dieser dann vomwird, konnten erfolgreich zurückgewiesen werden. Nach dem erfolgten Ratsbeschluss haben nunmit Seniorenarbeit ein Vorschlagsrecht und über mögliche Kandidaten entscheidetder Stadtrat.Eineder BI-Fraktion im Mai 2017 an den Verwaltungschef, so berichtete weiterhin das zugewählte Fraktionsmitgliedbezüglich des abgerissenen Wohn-und Geschäftshauseshat ebenfalls ein positives Ergebnis gebracht. So war auch nach dem Abriss des Gebäudes weiterhin der Bürgersteig durch einenund derdes gesamten Gebäudes sorgte für Unmut bei der Bevölkerung. Inzwischen ist diesesin Bartolfeldes Ortsmittedas Grundstück wurde eingeebnet, derund derso dass insbesondere Schulkinder in der dunklen Jahreszeit auf dem Weg zur Bushaltestelle über die Fahrbahn laufen und zusätzlichen Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt sind.Wie Bühberg-Hauseigentümeranmerkte, hätte beim Kauf der Immobilie die, über deren Verwaltungläuft, darauf hinweisen müssen, dass sich die Straßen inbefinden. Er und viele andere Grundstückkäufer der Bühbergsiedlung fühlen sich. Bevor die Stadt Bad Lauterberg die Straßen übernimmt und widmet, soals weiterer Gast der Versammlung, müssen auf jeden Fall dieüberprüft und diewerden. Die BI, so Bernd Jackisch, hat den Bühbergbewohnern inzwischen mitgeteilt, dass sie es begrüßt, wenn die Stadt umgehend, schon aus Sicherheitsgründen und wegen der Müllabfuhr, ab sofort denübernimmt, die Widmung aber erst nach Klärung aller offenen Fragen mit dem Land Niedersachsen erfolgt.Weiterhin, soabschließend, wird sich die BI für dieder Oberen Hauptstraße einsetzen, die unter der starken Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt, insbesondere durch LKW, leiden. Bis zur Instandsetzung der maroden Fahrbahn wird eineüber 7,5 Tonnen gefordert.Da das Bauamt der Stadt Bad Lauterberg die Standorte der unschönen großen Telekom-Verteilerkästen zugewiesen hat, ist die BI gegen eine Verlegung des Schaltkastens Hauptstraße/vor Bäckerei Kopp, da die Stadt die nicht unerheblichen Kosten zu tragen hätte. Während vom Verteilerkasten Hauptstraße/Koppausgeht, so ist dies der Fall in Barbis, wo ein Verteilerkasten direkt iminstalliert wurde. Wie Volkhart Berger und Manfred Keimburg dazu vorschlugen, kann ein aufzustellender Verkehrsspiegel hier die Gefahrensituation entschärfen.vom 19.11.2017