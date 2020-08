Leserbrief zum Artikel "GSP passt Konzept für das Rathaus-Areal an"

Das war zu erwarten, aber was hat sich geändert?

Link zum Harz Kurierartikel: https://www.harzkurier.de/lokales/bad-lauterberg/a... Mit Dankbarkeit habe ich den Artikel gelesen, der Einblick in den Prozess der Bearbeitung diesesin Bad Lauterberg gewährt.Einer der Hoteliers, die von der Anlieferung existenziell betroffen sind, scheint sich zu wehren. Wie gut. Schade nur, dass es in Bad Lauterberg nur so zu funktionieren scheint, denn die frühzeitig geäußerten Argumente der Grünen: durch diesen Anbau sei der Radverkehr gestört, Argumente vonseiten der Bürger: der Zusammenhang zwischen dem Fußgängerübergang zur Geschäftsstraße und Kurparkmitte sei nicht mehr erfahrbar … das alles hat nicht gezählt.natürlich, dass die schönedes Entwurfes reduziert wird und – aus welchen Gründen auch immer - ausParkplätzen dannwerden. So ist die voraussehbare Realität.Einist, dass der kleine Kurpark sich nicht mehr vor der Gesamtbreite des Gebäudes (Gartenbereich des ehemaligen Ritschersanatoriums) erstreckt - das hat diesen Entwurf ausgezeichnet. Stattdessen sind dort jetzt Parkplätze.ist auch, dass statt des im Konzept als Kreis aufgezeigten neuen Mittelpunktes (Eingang Haus des Gastes, Sparkasse) eineentsteht, durch die nun auch derfür den Supermarktsoll. Eine Qualität des Entwurfes, nämlich eine Weite zu schaffen, die Bürger (Rathaus), Kurgast (HdG) und Besucher der Sparkasse zum Mittelpunkt werden lässt, ist zurverkommen.Man kann befürchten, dass die Weiterentwicklung des Konzeptes nichtstattfindet, z.B. durch regelmäßige Besprechungen aller Beteiligten. Ich erinnere hier an die Aussage von Dr. Gans in der letzten Ratssitzungund „wir …“ (hier ist wohl Rat und Verwaltung gemeint). Dazu gehört dievon Personen aus Rat und/oder Verwaltung als unsere