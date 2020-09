Leserbrief von Renate Dittmar - Wie kann man nur die Frechheit zu solchen Lügen besitzen?

Wie kann man nur die Frechheit zu solchen Lügen besitzen?

2020 bei einer Fusion nicht die- Ist ja gar nicht nicht nötig, sind jaWir zahlen in diesem Jahr für unser Grundstück € 30,- mehr als 2019! Die Grundstücksgröße ist aber nicht mehr geworden!Unsere Nachbarn zahlen für ihre Hunde fast dasan Hundesteuer - die Hunde sind aber nicht größer und auch nicht mehr geworden!Sicher bin ich nicht die einzige Bürgerin, die diese Anzeige alsja sogar alsauffasst:Da können wir Bürger aber kontern:Aber im Ernst: Unsere Ratsmitglieder sind von uns Bürgern für 5 Jahre gewählt – weiß der Bürger – und auch der Ratsherr – zu dem Zeitpunkt schon, was auf ihn in der gesamtem Wahlperiode an Entscheidungen zukommt? Ganz sicher nicht. Also hat der Gesetzgeber ganz deutlich denmit ins Gesetz geschrieben, und das sicher nicht nur zum Spaß, sondern ganz bewusst, damit bei bestimmten Entscheidungen alle wahlberechtigten Bürger die Möglichkeit haben,Und man hat sicher auch damit gerechnet, dass die Bürger diese Möglichkeit wahrnehmen. Z.Zt. sind beim Vereinfür Niedersachsengelistet. Dass das Bürgerbegehren in Bad Lauterberg zur Dreierfusion von mehr als 1000 Bürgern unterzeichnet wurde, die mit der Fusion ein Problem hatten, haben leider die Verantwortlichen überhaupt nicht registriert. Aber es ist unser aller, einen Bürgerantrag zu stellen – egal von wem auch immer dieser Antrag zu einem Bürgerbegehren kommt! Es wäre wünschenswert, wenn die Ratsmitglieder von(die Initiatoren dieser Anzeige) das nun auch verinnerlichen würden! Übrigens: Der Ausspruchstammt von unserem ehemaligenSollte man sich bei den beiden Parteien mal zu Herzen nehmen!?!Anmerkung von Bernd Jackisch: Frauder am 10.12.2016 dasverliehen wurde, war einstBürgerinitiative Bad Lauterberg (BI). Von 1985 bis 2001 vertrat sie die BI im Stadtrat und war zwischen 1991 und 1996 deren