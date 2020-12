Leserbrief - Unabhängige, überparteiliche Berichterstattung?

Vor wenigen Tagen wurde imzwei Mal über die ausder Kommunen Bad Lauterberg und Walkenried berichtet.Bekanntlich wurde diegegenan alle Haushalte verteilt. Den Kommunen oder besser gesagten Steuerzahler*innen sind durch die Veröffentlichung Kosten in Höhe vonentstanden.Dies Geldfolglich an anderen Stellen in den Haushalten der Kommunen. Der Inhalt der Werbeschrift ist in vielen Teilenund zum Teil. Kritik am Inhalt wurde von den Verwaltungen während der Erstellung der Schrift zum Teiloder aEinedurch denhat wie so oft gefehlt.Auch um die Bad Lauterberg Bürger*innen aufin der Schrift der Verwaltungen aufmerksam zu machen, hat sich diezur Herausgabe einesentschieden. Mit diesemin der Freizeit erstellten, mitfinanzierten und bereits anverteilten Papier soll im Interesse der Einwohner unserer Stadt überundeiner eventuellen Fusionwerden. Der Flyer wird in den kommenden Wochen weiter verteilt werden. Er ist auch imabrufbar.Offensichtlich ist diese Absicht aber beim Redakteur des Harz Kuriers nuroderangekommen. Anders kann ich den heute(1.12.2020) im Harz Kurier veröffentlichtenundnicht werten.Es ist traurig, dass der Mitarbeiter des Harz Kuriersüber die Einschätzungen und Meinungen von Verwaltungsbeamten berichtet und damit ohne Zweifel die berechtigtenvieler Lauterbergerinnen und LauterbergerIm Interesse der Sache wäre es gut gewesen,undauf einerzu Wort kommen zu lassen.Als Jahrzehnte langer treuer Leser unserer Lokalzeitung, bin ich wieder einmal zu tiefst über das einseitig geprägte Verhalten der RedaktionIch wünsche mir in Zukunft eine ausgewogen berichtende Tageszeitung und kein Blatt das im Stil eines einseitig ausgerichteten Parteimediums agiert.Ratsmitglied Bad Lauterberg im HarzFritz VokuhlZechenstrasse 4737431 Bad Lauterberg im Harz