Landesweites Treffen des „Niedersächsische Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge“ – Strategien für die anstehenden Wahlen festlegen

„Die „Strabs“ muss weg in Niedersachsen – das schaffen wir nur gemeinsam!“

Am Samstag,, ab 11 Uhr, führt dasein landesweites Treffen in Hann. Münden, im Logenhaus „ Zu den drei Strömen“, Bremer Schlagd 16, durch. Die Veranstaltung steht unter demEingeladen sind zu der ganztägigen Tagungvonundaus ganz Niedersachsen nach Abstimmung mit den der jeweiligen BI/IG vor Ort.Besonders freuen würden sich die, wenn zahlreiche Teilnehmer aus der gesamtenan dem Treffen teilnehmen würden, welches bis etwa 16 Uhr andauern wird. Das Programm des Treffens sieht unter anderem vor, dass diefür dieder nächsten Jahre festgelegt werden. Da diederzeit bereits inund in einderabgeschafft wurden, ist dazu einvorgesehen, außerdem wird die bereits stattgefundenedes „Niedersächsische Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS)“ erläutert.der Tagungsich mit Name der Bürgerinitiative/Interessengemeinschaft, Ort, Zahl und Namen der Teilnehmer bis spätestens Montag 21. Oktober unter johanngelika@gmail.com