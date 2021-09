Kommentar zum Artikel "Keine Wahlempfehlung - Ein Gebot der Vernunft - Stichwahl am 26. September"

wie in dem am 19.09. veröffentlichten Artikel der BI hat man selten gelesen!Wir erinnern deshalb einmal an die Episode vom, als Mitglieder der BI und dervom frisch importierten bayrischen SPD-Bürgermeisterkandidaten kurzerhand vom Spielplatz in der Aue verwiesen wurden - obwohl es sich um ein öffentliches Fest handelte, zu dem angeblich alle Bürger der Stadt eingeladen waren. Eigentlich ist dies schon lange unter derabgelegt, doch ist es erstaunlich, wie es die Genossen geschafft haben, die verbliebenen zwei Ratsmitglieder in den letztenvöllig umzudrehen. Treu und brav haben sie nicht nur die Vorschläge und Anträge SPD auf allen öffentlichen Ratssitzungensondern offensichtlich ohne nachzudenken auchIn dieser Verzückung vor der SPD haben sie offensichtlich übersehen oder einmal wieder nicht aufgepasst, denn ganz eindeutig wurde natürlich der Gruppenvertrag zwischen CDU und WgiRgekündigt sondern von der WgiR. Und zwar weil einige der CDU-Ratsmitglieder, entgegen einer vorherigen Absprache zusammen mit SPD, BI und Grüne für einegestimmt haben. Übrigens hat, der nun am 26.9. in derund von derunterstützt wird, gegen die Amtszeitverlängerung von Dr. G. gestimmt – auchwarum er heute von der WgiR unterstützt wird. Dem Schreiberling der BI ist in seinen Zeilen offensichtlich derüber das Ergebnis der aktuellem Wahl abzulesen. Haben sie es doch tatsächlich geschafft durch ihre Nähe zur SPD, gegenüber der Wahl von 2016, ihrenmehr als zu(2016 1329 Stimmen - 2021 630 Stimmen). Auch gut so, denn wozu braucht man eine BI, die nur noch im Schatten der SPD agiert und unsinnige Dinge, wie z.B. eine Fusion zwischen Bad Lauterberg und Walkenried vorantreiben wollte.Gelohnt hat sich offensichtlich auch nicht die im Wahlkampf initiierte ständige Präsenz und Zusammenarbeit mit, bzw. das Ausloben von Spenden mit, die gerade einmal dem Wert von einer Aufwandsentschädigung beider Ratsmitglieder eines Monats entsprechen.