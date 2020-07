„Klientelpolitik an den Einwohnern vorbei“ 

Seit mehr als fünf Jahren steht der Rathausverkauf im Raum

Klar wohin die Planungen gehen

Vorteile eines neuen Einkaufszentrums nur für wenige Bewohner der Stadt

Warten auf ordnungsgemäße Einwohnerversammlung

Am Donnerstag (25.06.2020) hat der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung der Gesellschaft für Projektentwicklung und Management(GSP) aus Hameln mehrheitlich den Zuschlag für den Kauf des Lauterberger Rathaus-Grundstück erteilt. Das Konzept des Investors sieht unter anderem den Neubau eines(1.780m² Verkaufsfläche, Lager 252m²) sowie einesund einerim Erdgeschoss vor. Im 1. OG sollen Räumlichkeiten fürund im 2.OGentstehen. Für den gewaltigen Neubau wird das Sparkassengelände komplett mitgenutzt, das derzeitige Gebäude wird abgerissen. Laut der Vorplanung entsteht der Neubau direkt quer vom Haus des Gastes und dem Hotel am Kurpark bis zur Höhe des Hotels Riemann/Kriegerdenkmal im Kleinen Kurpark. Vorgesehen ist ferner, das denkmalgeschützte Rathaus zu einemumzubauen. Zwischen Rathaus, Kurhaus, Haus des Gastes sollen zudem rundangelegt werden.Bereits seit mehr alswird daszum Rathaus umgebaut. Dort soll die Verwaltung auf demundder Stadt neue Räumlichkeiten bekommen. Seither steht auch der Verkauf des Rathauses auf dem Plan der Verwaltung. Aktuell wurde das Thema im vergangenen Jahr, als zunächst die Firmaaus Neustadt am Rübenberge ihre Pläne vorstellte, um auf dem heutigen öffentlichen Parkplatz einen rundmit etwa 1.600 m² Verkaufsfläche inklusive Bäcker und Café zu bauen. Während die Wählergruppe im Rat (WgiR) schon bei der Vorstellung des Projektes ihre Skepsis für ein derartiges Bauvorhaben darlegte, formierte sich auch sofort eineumund, die einegegen das Projekt initiierten. An nur fünf Vormittagen kamen soUnterschriften (13,2 % der Wähler) gegen einen Verkauf von städtischem Parkraum u.a. des Kurhauses und des Haus des Gastes/Rathaus zusammen.Nach Bekanntwerden der ersten Planungen der Firma Rahlfs kam weitere Bewegung in das Vorhaben. So legten in eineram 13. Januar dieses Jahres, sowohl diewie auchihre Konzepte vor. Noch in der Sitzung gab es herbe Kritik von den möglichen Investoren, da jede Planung von einer anderen Grundstücksgröße ausging. So hatte die GSP sogar das komplette Grundstück der Sparkasse mit einbezogen. Lediglich dem Konzept derhier behindertengerechte Wohnungen verschiedener Größen zu errichten, gingdervoraus. Sie stellte ein rundherum solides und passendes Konzept für dieses sensible Innenstadtgrundstück vor, bei dem die vorhandenengeblieben wären.Schon zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass hinter den Planungen der Firma GPS auchstehen und dass das künftige Sterne-Hotel im Rathaus von einem Bad Lauterberger Einwohner/Hotelier in Wernigerode, betrieben werden soll. Da schon vor Beginn der Debattevomin ein Modehaus im Ort zur Einstimmung auf einen großenals neues Zugpferd für die Innenstadt eingeladen wurden, zeigt eindeutig, wohin die Reise/Planung gehen sollte. Selbst das nachgebesserte Konzept des Investors Rahlfs, mit einem einstöckigen Verbrauchermarkt ebenfalls unter Einbeziehung des Sparkassengrundstücks hatte da letztendlich keine Chance mehr.Wie stark einzelne Ratsmitglieder offensichtlich in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinflusst waren, zeigt die Aussage des, der doch tatsächlich zum Besten gab, dass man mit dem geförderten Wohnprojekt der Kreiswohnbau nurin die Innenstadt hole. Sicherlich hat dieses Ratsmitglied sich noch nicht eines der in den letzten Jahren realisierten Wohnprojekte dieser kreiseigenen Gesellschaft angeschaut.Für Bewohner der, usw. bietet tatsächlich einin der Innenstadt, da er fußläufig zu erreichen ist. Bewohner des Masttal, Dietrichstal und Odertal die zum Einkaufen ohnehin auf Fahrzeuge oder dem ÖPNV angewiesen sind ist der Vorteil nur gering, da rund 500 Meter weiter dasund auchu erreichen ist. Mithin bringt ein Markt dieser Größenordnung nur wenige Vorteile für die Bevölkerung - gewaltig werden hingegen diein der Innenstadt sein. Auch im Bereich der Ahnstraße und Sebastian-Kneipp-Promenade wird es einen erheblichen Verkehrszuwachs geben. Nicht abzusehen sinddurch nächtlichen Anlieferverkehr und täglich starken Kundenverkehr für die Hotels Am Kurpark, Riemann oderbzw. an denSicherlich wird der neue REWE-Markt, wie auch derzeit schon, zumindest stundenweise auch angeöffnet haben.Dass nun der Zuschlag für das Monsterprojektund ohne weitere Erörterung einer abschließenden Planung mit den vielen besorgten Bürgern und betroffener Anlieger erfolgte, zeigt doch, dass es letztlich nur darum ging die Grundstücke möglichst teuer zuDas gesamte Vorgehen und die stets auf das Notwendigste begrenzte Informationsweitergaben zeigen auch hier, dass die. Vielmehr beugt sich die Mehrheit des Stadtrates dem, dass sich aus dem Projekt Vorteile erhofft. Ein Gesamtkonzept für die städtische Entwicklung gibt es nicht. Es reicht aus, jedes Jahr etwas von dem teuremzu „verhökern“, um sich so mit einemzu brüsten.sind Beispiele dafür. Doch allzu schnell zeigt sich, dass der Ausverkauf endlich ist und das Eigentum der Bürger nur für einen kurzfristigen Erfolg in der Haushaltspräsentation in private Hände geflossen ist. Diehat dem Vorhaben nicht zugestimmt, ihr wäre das Konzept derlieber gewesen. Es hätte diegeschaffen, denin zentraler Lage alsund sich optisch auch harmonisch in daseingefügt. Und auch die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses hätte die Kreiswohnbau problemlos realisiert und mit ins Bild eingefügt.Übrigens warten nach wie vor die 1.166 Unterschriftengeber auf eine entsprechendeStattgefunden hat bisher lediglich im Rahmen der Bauausschusssitzung am 13. Januar 2020 eineMit einer solchen hatte sich Frau Dittmar auf Vorschlag eines Ratsmitgliedes natürlich auch einverstanden erklärt, doch dass sie quasi damit gleichzeitig auf eine Einwohnerversammlung verzichten soll, war wohl niemanden bewusst. Wie groß das Interesse an der künftigenist, zeigte sich, dass mehr alszu der Bauausschusssitzung gekommen waren. Wiedazu erläutert, wurde mit dieser Veranstaltung keinesfalls die Vorgabe aus der Hauptsatzung der Stadt Bad Lauterberg für die Durchführung einer Einwohnerversammlunggesetzt. Die dazu gegebenen Ausführungen, dass dies nur für Bauvorhaben der Stadt gelten würde, teilt die Initiative nicht. In der Vorschrift heißt es:Also nicht nur bei Bauvorhaben, bei denen die Stadt selbst Bauherr ist, so wie von der Verwaltung ausgeführt!! Wie kann ein Bedarf denn noch deutlicher aufgezeigt werden, als durch einen Einwohnerantrag mit 1.166 gültigen Unterschriften? Doch anstatt die Bürger umfassend zu beteiligen, redet man sich lieber damit heraus, dass man die Pläne ja(?) öffentlich ausgehängt habe.Auch hier steht nichts davon, dass es sich ausschließlich um Baupläne und nur um solche handeln muss, bei denen die Stadt selbst Bauherr ist. Wo einzurist, da wäre also auch einPressemitteilung Nr. 67 der Wählergruppe im Rat vom 8.7.2020