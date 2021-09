Keine Wahlempfehlung - Ein Gebot der Vernunft - Stichwahl am 26. September

natürlich nicht

den von ihr Favorisierten, keine Bereitschaft zu einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit gegeben hätte. Entspricht dies den Tatsachen ?in einem kürzlich erschienen Statement des CDU-Stadtverbandes Bad Lauterberg in der örtlichen Presse, daß die CDU feststellt, daß explizit eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit der WgiR, im Rat der Stadt, nicht möglich war. Aus diesem Grund habe die CDU Bad Lauterberg die zuvor gebildete Kooperation mit der WgiR aufgelöst, also beendet. Seitens der CDU habe man erkannt, daß eine Teamfähigkeit seitens der WgiR, dort so wahrgenommen, nicht gegeben ist. Nicht unbedingt ein gutes Zeugnis, welches die CDU der Wählergruppe im Rat, für die vergangene Legislaturperiode, ausstellt. Und nun: Eine "liebevolle" Empfehlung für nur einen der Kandidaten, seitens der WgiR. Gerade der Kandidat aus der kritisierenden Partei. Eigentlich unlogisch. Aber doch wieder logisch, wenn man eben davon ausgeht, daß nicht nur logische Gesichtspunkte dieser Wahlempfehlung vorausgehen, so die Auffassung derzu dieser Thematik. Wir vermuten, daß eben insbesondere auch persönliche Befindlichkeiten und beharrlicher Antagonismus zu dieser Empfehlung geführt haben könnten. Unter dem Strich sollten - wir alle - das Beste für unsere schöne Stadt Bad Lauterberg und seine Ortsteile wünschen. Ohne Kirchturmdenken und mit dem Ziel, dem nunmehr Qualifiziertesten ( sicherlich nicht einfach bei zwei guten Bewerbern ) seine Stimme zu geben. Der bisherige Amtsinhaber hat, unserer Auffassung nach, seinen Job durchaus gut gemacht und ist in den letzten Jahren an seiner Aufgabe gewachsen. Nicht nur Besucher unserer Stadt stellen fest, daß wir heute einen der schönsten Kurparks der Region haben und unser städt. Kindergarten "Spatzennest" ist ein zertifiziertes Vorzeigemodell für weitere Kindertagesstätten. Nicht zuletzt: Bad Lauterbergs Haushalt ist entschuldet worden. Wir wünschen uns einen Bürgermeister mit sozialer Kompetenz und fachlichem Knowhow. Wir,, möchten keinem der Bewerber in irgend einer Form Qualifikationen absprechen, aber sind vom Grundsatz her, vielleicht auch etwas konservativ gedacht, gegen Experimente. Aus diesem Grund möchten wir nun doch für einen der beiden Bewerber eine Wahlempfehlung aussprechen. Herrn Dr.(SPD).