Kein Geld, kein Personal, keine Kapazitäten - Fortsetzung aus der Ratssitzung

Aus unserer Sicht - Wählergruppe im Rat



Neue Wohngebiete

Kein Geld, kein Personal und keine Kapazitäten

Das wäre eine gute und wichtige Chance für unsere Stadtentwicklung, die wir nutzen sollten.

so verwalten wir uns nur weiter ins Abseits.

Dorfentwicklung fortführen

Die Ausweisung von neuen Wohngebieten war ein kleiner Hoffnungsschimmer fürund eineDoch auch an dieser Stelle wird seitens der Verwaltung, dass man die damit verbundene Arbeit nicht leisten könne.innerhalb der Verwaltung.Wäre der Beschluss zur Ausweisung von Wohngebieten mit der bereits gewünschten Vergabe an einenverknüpft gewesen, so hätte dieihn abgelehnt. In verwaltungsinterne Angelegenheiten mischt sich die WgiR nicht ein, aber die Frage, warum andere und durchaus auchsolche Projekte in Zusammenarbeit mit Architekturbüros planen und die Grundstücksverkäufenehmen können, stellt sich da schon.Dass bereits ein Erschließungsträger im Gespräch ist zeigt doch, dass es leistbar ist. Abgesehen davon könnte in Verbindung mit der Planung und dem Verkauf von Grundstücken auch sehr gutangesprochen und beworben werden.Immer nurwird Bad Lauterberg nicht nach vorn bringen –Das Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus, das Entwicklungsprogrammzu verlängern: Die Stadtverwaltung soll einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig stellen.Verwunderung löste jedoch bei derdie Aussage aus, „es müsse mindestens ein kommunales Projekt gefunden werden“,Hat die Verwaltung etwa, dass seit mehr als zwei Jahren das fertig geplante Projektin der Schublade liegt? Die Umsetzung scheiterte bisher daran, dass der 90 prozentige Förderbescheid aufgrund gewisser Unstimmigkeiten zurückgenommen wurde. Nunmehr werde das 90.000 € teure Vorhaben nur noch zu 63 % gefördert, womit der Eigenanteil für die Stadt jetzt bei 33.300 € liegen würde –Geld würde dringend für die Burgruine benötig und deshalb müsse Osterhagen zurückstehen. Burgruine? Ist die Verwaltung nicht seit Jahren damit beschäftigt, die vertraglichen Verpflichtungen zu prüfen und den erforderlichen Handlungsbedarf zu beziffern? Jetzt wird ein kommunales Projekt gesucht. Warum wird nicht geprüft, ob sich die Maßnahmen rund um die Burgruine nicht im Rahmen der Dorferneuerung als Projekt beantragen lassen?Pressemitteilung Nr.3a der Wählergruppe im Rat vom 2.3.2022