Kanäle und Hangentwässerungsgraben auf dem Schickert-Gelände: Gefahr für Mensch und Tier? Wir graben für hunderttausende von Euro, aber warum?

Anfrage zu den merkwürdigen Bauarbeiten gestellt

18 gefüllte Container voll mit belasteten Material gefunden?

Großer gemieteter Kettenbagger im Einsatz - Schildbürgerstreich - ausgehobenen Graben wieder verfüllt!

Die ersten Ferienhäuser sollten im September 2020 bezugsfertig sein?

In der im Altkreis erscheinenden Tageszeitung erschien am 23. Juli auf Initiative desein BerichtAufgrund des Berichtes meldeten sich verschiedene interessierte Bürger der Stadt bei der, die über einen längeren Zeitraum die Arbeiten auf dem ehemaligen Odertaler Industriegelände beobachteten, dokumentierten und per Fotos festgehalten haben, um ergänzende Informationen zu dem Zeitungsbericht zu geben.Dieihrerseits hat die neuen Erkenntnisse zum Anlass genommen eine Anfrage zu den „merkwürdigen Bauarbeiten“ an die Stadtverwaltung zu stellen, denn nach vorsichtigen überschläglichen Berechnungen müssten die Arbeiten mehr als 200.000 Euro an Kosten verursacht haben.So haben die Arbeiten auf dem Schickert-Gelände nicht, wie in der Zeitung berichtet, imsondern bereits im. Durch Mitarbeiter des Bauhofes wurden zunächst Such-Schachtungen an den Oberwasserkanälen auf dem weitläufigen Gelände, zwischen der ehemaligen Verwaltung und der westlichen Grundstücksgrenze (Bischofhalskurve), auf rund 800 Meter Länge hergestellt. Im Wesentlichen wurden dabei ehemalige Schachtbauwerke, die bei den Abrissarbeiten der Hallen ebenfalls mit beseitigt und zugeschüttet wurden, gesucht und freigelegt. Die Trasse dieser Kanäle befindet sich überwiegend auf der ehemaligen Werksstraße hinter den ehemals großen Fabrikationshallen, bzw. zwischen den großen Fabrikationshallen und den einst dahinter längs stehenden kleineren Hallen in denen unter anderem zuletzt die Firmen Schwemann, Blaum usw. untergebracht waren. Nach etwa dreimonatiger Tätigkeit ruhten die Arbeiten dann bis zum Frühjahr 2019.Im Mai 2019 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen und über Wochen weitere ehemalige Oberwasserschächte gesucht und mit Bagger und Kompressor freigelegt. Zudem wurde im westlichen Geländebereich ein zugeschütteter ehemaliger Oberflächenwasserteich/Speicher freigelegt. Vermutlich wurden in diesem Bereich große Mengen schadstoffbelasteter Materialien gefunden. Denn etwa im Juni 2019 brachte eine Osteroder Umweltfirma 18 Container in diesen Bereich auf das Gelände. Nach und nach wurden diese offensichtlich mit schadstoffbelasteten Erdaushub befüllt und mit Folie abgedeckt. Ein Container wurde randvoll mit aufgefundenen Teerpappenreste befüllt. Erst Ende Oktober 2019 wurden die gegen eindringendes Regenwasser abgedeckten Container abtransportiert. Im Laufe der Sommermonate waren zudem mehrfach und über Tage Spülwagen verschiedener Firmen und ein Kamerawagen einer Sachsaer Firma auf dem Gelände tätig, um die Durchgängigkeit der freigelegten Oberwasserkanäle zu prüfen.Von September bis Mitte November 2019 kam dann ein großer von der Stadt angemieteter Kettenbagger (Tagesmiete ca. 1.000 €/Tag) zum Einsatz um den zugeschütteten Hangentwässerungsgraben auf rund 1.400 Meter Länge freizulegen. Als nach runddann die ersten 300 Meter Graben, fünf Meter tief und 1,30 Meter breitfreigelegt waren, glaubten die eingesetzten städtischen Mitarbeiter zunächst an einenAllein mit diesemknüpft diese Baumaßnahme nahtlos an die Bad Lauterbergeran und zeigt die völlige Inkompetenz der Verwaltungsspitze und des Bauamtes.Zumindest haben die eingesetzten Bauhofmitarbeiter verantwortungsvoll und umsichtig gearbeitet und allabendlich den fünf Meter tiefen Graben, der beidseitig von Betonmauern begrenzt ist, mit liegenden Bauzaunmatten abgedeckt. Wäre bei einer derartigen Tiefe eine Person oder ein Tier in den ungesicherten Graben gestürzt, wäre es tatsächlich eine Todesfalle gewesen bei der es ohne fremde Hilfe kein herauskommen gegeben hätte.Nachdem der Graben wieder bis auf zwei Meter Tiefe verfüllt war, wurden die restlichen 1.100 Meter Hanggraben, der sich bis in den Bereich oberhalb der Schickert-Verwaltung, bis fast zur Detastraße hinzieht, freigelegt. Besonders im Bereich der zwei verschlossenen Stollen im Kummel musstenumgesetzt werden, um überhaupt den Hanggraben freilegen zu können. Bis Ende November 2019 wurden dann die zahlreichen Such-Schachtungen auf dem Gelände alle komplett wieder verfüllt.Für die umfangreichen Arbeiten wurden u.a. Bagger verschiedener Größen, Maschinen, Bauzäune und Container angemietet. Rechnet man zudem die Kosten der städtischen Mitarbeiter, deren LKW, Radlader sowie die Entsorgung der Container mit schadstoffbelasteten Material hinzu, müssen nach überschlagener Berechnung mit den üblichen Durchschnittspreisen Kosten von weit überentstanden sein.In ihreran die Verwaltung möchte diewissen, warum die Arbeiten nötig waren. Die Bad Lauterberger Bürger sind davon ausgegangen, dass das Grundstück verkauft wurde und der Käufer dort (laut Berichterstattung Harz Kurier vom 29.08.2019) im März 2020 mit dem Bau von Ferienhäusern beginnen wollte und diese zum Teil ab dem September 2020 bezugsfähig sein sollten.Warum also führt die Stadt solcheauf dem Gelände durch? Gleichwohl wurden die Oberwasserkänale auf dem Grundstück aufwendig freigelegt, gespült und geprüft und dannder Schächte wieder verfüllt. Die Frage lautet daherWer trägt die ganzenbzw. unter welchenwurden diese Arbeiten abgerechnet? Es hat doch hier sehr den Anschein, als ob nunmehr der Verkaufserlös des Grundstückes erheblich geschmälert wird. Mit Blick auf die geringere Verkaufssumme von rund 800.000 € aufgrund des notwendigen zweiten Verkauf, ist dann dass als, wohl doch nicht mehr so ertragsreich für die Stadtkasse.Oder wurden etwa die Arbeiten auf Kosten derüber den Abwasserverband Bad Lauterberg abgerechnet? Und deshalb möchte dieauch wissen, wer denn für dendes geplanten Ferienparks aufkommen muss? Es ist doch davon auszugehen, dass der Käufer ein vollerworben hat.Nr. 70 der Wählergruppe im Rat vom 26.07.2020Fotos alle