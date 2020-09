Jetzt mit der Brechstange zur Fusion?? - Beschluss für einen Gebietsänderungsvertrag (Entwurf) auf der Tagesordnung

Fusionstheater des Bürgermeisters schlägt dem Fass dem Boden raus

Die Bürger zahlen die Zeche





Beim Bürgerbegehren mitmachen

Schon als die SPD Bad Lauterberg vor rund zwei Wochen (31.8.) trotz der noch geltenden Coronabestimmungen im Kurhaus eine Informationsveranstaltung zur Fusion zelebrierte, war jedem erstaunten Besucher klar, die SPDihrem Bürgermeister nach. Dieist es, die mitundeine Fusion zwischen Bad Lauterberg und Walkenried haben möchte. Längst sind Details formuliert und man möchte zu einemgelangen. Das für Bad Lauterberg noch nicht einmal ein eindeutiger Beschluss für das Führen von Verhandlungen gefasst wurde, das wird ausgeblendet. Auch die Tatsache, dass sowohl in Walkenried, als auch in Bad Lauterberglaufen, scheint weder die SPD noch den Bürgermeister zu interessieren. Erst wurde vielund erklärt, dass während der damals laufenden drei Bürgerbegehren keine Beschlüsse gefasst werden und dann kommt man jetzt durch die Hintertür und will gleich mal einenauf den Weg bringen. Der Grund dafür dürfte die Absicht sein, dass in Hannover die Fusionsvorbereitungen weiter laufen und der Zeitplan einigermaßen eingehalten werden kann. Das allerdings empfindet dieals hinterlistig und Beweis dafür, dass mit demund demeingetrieben wird.Anders kann man es wohl nicht erklären, dassam vergangenen Dienstag (15.9.), die Tagesordnung für die am 24.09.20 stattfindendeum zwei beachtenswerte und grundlegendeerweitert wurde. Vermutlich möchte die Verwaltungder Bürger, weitere Fakten schaffen.Dass nun die BI-Fraktion (Tagesordnungspunkt 14) einen Antrag für dasmit der Gemeinde Walkenried vorgelegt hat,letztlich nur noch die Meinung der WgiR, dass bisherdurch den Rat für das Führen von Gesprächen und Verhandlungen hin zu einer Zweierfusion zwischen Walkenried und Bad Lauterberg vorhanden war. Folglich müssen alle bisherigen Absprachen und auch der bereits mit Walkenried abgesprochene Entwurf des Gebietsänderungsvertrages alsdes Bürgermeisters gesehen und fürerklärt werden.Denn mit dem unter Punkt 15 neu eingefügten Beratungs- und ggf. Beschlussvorschlagdas. Lediglich bei einer SPD-Parteiveranstaltung informierte er über denzur Fusion.Und jetzt soll mal wieder alles in einer Ratssitzung abgehandelt werden. Erst ein Sachstandsbericht, damit hinterher behauptet werden kann, der Rat habe es ja gewusst. Dannden Entwurf desbesprechen und gleich noch einendazu fassen. Mehr Mitsprache brauche es in Bad Lauterberg nicht, um eine so zukunftsweisende Entscheidung abzuwägen und zu beschließen. Unverständlich undso empfindet dieein solches Vorgehen und wird es nicht mittragen und sofern die Möglichkeit besteht, auch rechtliche Schritte einleiten. Dasmuss ein Ende haben und auch mit Blick nach Walkenried sollte sich doch die Stadt Bad Lauterberg als einzeigen und niemand aufs Glatteis führen.Diesieht in einerimmer noch einen guten und praktikablen Weg für ein Zusammenwachsen der Gemeinden. Das muss nicht sofort geschehen. Es braucht Zeit und Sorgfalt. Einedie kann man nichtund am Bürger vorbei einfach beschließen! "Es mussdas hat dievon Anfang an erklärt und ist dazu auch bereit. Aber nicht so und nicht mehr kurz vor der Kommunalwahl 2021 und nicht. Doch vielleicht ist ja 2026 von allen Beteiligten, also auch von den Bürgerinnen und Bürgern - hier und da - ein Zusammengehen gewollt.Der Volksmund sagt: Wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird.Sie mitverunsichern zu wollen, ist ein böses und für ein demokratischen Miteinander in Bad Lauterberg auch ein gefährliches Spiel. Die Bürger zahlen die Zeche, also sollen sie bei diesem übereilten, seltsamen Vorgehen und dem unrechtmäßigen Handeln das letzte Wort haben. Wenn also der Rat dieses Theater nicht beendet, dann bietet im erforderlichen Fall ein erfolgreichund dem dann stattfindenden und verbindlichendie Möglichkeit dazu.Diewird sich weiter dafür einsetzen und unterstützt daher das. Auf der Internetseite derist das zu unterschreibende Formular für das Bürgerbegehren unter folgenden Linkzu finden. Einfach ausdrucken, unterschreiben und bei einem der Ansprechpartner abgeben. Die Termine für die Unterschriftensammlungen werden demnächst bekannt gegeben.Nr. 71 der18.09.2020