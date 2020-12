Jahresrückblick 2020 der "Wählergruppe im Rat" (WgiR)

Alle Jahre wieder – eineder Vorgehensweise unseres Vereines ist unerlässlich.prägte das Jahr. Ob nun dasund, der Verkauf desundoder aber dievon SPD und BI. Doch wie immer hatte dieAntworten parat. Auch die versteckteneiniger Harz Kurier-Redakteure beschäftigten uns. Doch wir lassen uns nicht entmutigen und streben für das Jahr 2021 weitere politische Belebungen an. Lassen Sie sich überraschen …Das erste Mal wurde in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen für eingesammelt. Von derwaren das Organisationsteam und die Antragstellerundschlicht begeistert. Es war toll zu sehen, wie viel interessierte Mitbürger*innen aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Bad Lauterberg im Edeka - Markt an unseren Stand kamen. Wir haben so viele Unterschriften für das Bürgerbegehren zum Thema "Fusion" waren ihre Worte.das war die am Meisten geäußerte Meinung der Bürger*innen. Aber auch der Verkauf des Rathauses hatte hohe Wellen geschlagen.undriefen zur Teilnahme an der Ratssitzung mit dem Stimmen des Einwohnerantrages vonauf. Selbst der NDR war vor Ort und strahlte im Regionalprogramm einen Bericht aus. Auf der Ratssitzung am 27. Januar stellte sich heraus, dass nunmehr kein Beschluss mehr über den Verkauf gefasst werden soll und der Rat sich in dieser Angelegenheit für eine große Öffentlichkeit ausgesprochen hat. Damit war auch dasder WgiR erreicht und ihr in diesem Sinne bereits gestellte Antrag konnte zurückgezogen werden.Breiten Raum nahm dieein. Ein Gutachten wurde vorgelegt, in dem die Prüfer keine Überraschungen aufzeigten. Es war im Wesentlichen das, was schon bekannt war und von der2019 angesprochen wurde. Das aber in dem Bericht sogar vonfür die fusionierte neue Einheitsgemeinde berichtet wurde, unterstrich nur allzu deutlich, dass dieder WgiRi waren und bis heute die Frage unbeantwortet geblieben ist, wo denn nun dieliegen. Mittlerweilesogar diedaran. Ach schau mal an!Die Übergabe von 1200 Unterschriften an Bürgermeister Dr. Thomas Gans erfolgte offensichtlich nicht zu dessen Freude. Damit hatte er wohl nicht gerechnet.Neu im Jahr 2020 war derder Wählergruppe im Rat, der als voller Erfolg bewertet werden konnte.Diewies Unterstellungen zurück! Sie verbreite keineoder verfolge auch keine- sie orientierte sich an den Tatsachen. Eine Userin nahm auf Facebook dazu wie folgt Stellung: „Man hat mit der Wählergruppe im Rat, offensichtlich einen Schuldigen für alles gefunden, was nicht in das vorgegebene Bild passt.“ In Anbetracht der aktuellen Lage um den Coronavirus sendete die Wählergruppe im Rat ein Schreiben an die Verwaltung, in dem darum gebeten wurde, die anstehenden Ausschusssitzungen und Ratssitzung zu verschieben. Diesem Antrag wurde nicht entsprochen. Für dasund, die vermeidbaren Sitzungen trotz der Pandemie durchzuführen, hatte die Wählergruppeund sagte ihre Teilnahme an der Sitzung Anfang April ab.Im Artikel des Harz Kuriers „Rat entscheidet, wer Strom und Wasser liefert“, vom 09. April wurde dann berichtet, dass nurderRatsmitglieder an der gefährlichen Ratssitzung teilgenommen haben. Da auch kein Redakteur des Harz Kurier an der Sitzung teilgenommen hatte, konnte diese Information nur aus dem Rathaus kommen. Die in dem Artikel enthaltene Erklärung des Bürgermeisters:“, bestätigt die gewollte Vorsicht der WgiR und deckt klar diebei der Vorbereitung zu den letzten Ratssitzungen auf. Doch die angebliche Angst der Ratsmitglieder war eine Mogelpackung und sollte nur über die eigene falsche Einschätzung hinwegtäuschen. Das musste richtig gestellt werden.Ebenfalls im April beantragt die WgiR für die Sitzungvon. Sie sah in der Corona-Krise weitere Verschlechterungen der Rahmenbedingungen, sowohl für die Verhandlungen, als auch für die sich neu ergebende finanzielle Situation. Sondernutzungsgebühren für die Gewerbetreibenden sollten als Entlassung während der Corona-Pandemie erlassen werden – die. Dieser wurde von derNach einigenvon Pressemeldungen im HK, konnte dieim April nun wieder aus dem Vollen schöpfen. Aus dem Vollen schöpfen deshalb, weil die Redaktion des HK immerhinaus der Pressemitteilung der WgiR in ihrem Artikel „WgiR will Fusionsgespräche wegen Corona abbrechen“ berücksichtigt hatte.wurden Stellungnahmenabgedruckt.Auf Nachfrage teilte die Verwaltung mit, dass der Bürgerentscheid in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen am 09. August stattfinden soll.Diehat das Projekt der, Wohnungen für Menschen aller Einkommensbereiche zu errichten, unterstützt. Für die SPD, CDU, BI und den Bürgermeister waren derund daswichtiger. Den Projekt- und damit Kaufzuschlag ging an den Investor GSP in Hameln.Die Bürger aushatten einegetroffen. Unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben wurde ein Bürgerentscheid durchgeführt und die Fusionsgespräche dem Ergebnis entsprechend beendet. Bad Lauterberg brauche nun nicht mehr abzustimmen, so erkläre die Verwaltungsspitze die Situation sofort. Doch wer dachte, dass mit dem NEIN aus Bad Sachsa das Thema Fusion erledigt sei, der irrte sich gewaltig.und dasHier zeigte sich die ganzegegenüber der, mit der die drei anderen Fraktionen von der SPD, CDU und BI im Bad Lauterberger Stadtrat zu Werke gehen. Leider verhält sich die regionale Presse sich oft mit einer unreflektierten Berichterstattung ähnlich. Aber in der Ratssitzung am 25. Juni wurde klar erkennbar, wer in Wahrheit auf seine eigenen Vorteile bedacht ist. Die SPD versuchtesicheinenunter den Nagel zu reißen. Sie tat dies auf einerund verheimlichte dabei sogar noch, dass die Gruppe SPD / Grüne zu diesem Zeitpunkt. Deshalb aber hätte eine Neuberechnung der Sitzverteilungen hätte stattfinden müssen. Auch die CDU schonte sich nicht und verdrehte mal eben die Tatsachen. In der Heimatzeitung behauptete sie, dass die Auflösung der Gruppe CDU/WgiR vonherbeigeführt worden sei. Jeder der die Ereignisse mit verfolgt hatte weiß, dass das nicht stimmt. Trotzdem behaupten ausgerechnet diese Fraktionen immer wieder, dass die WgiR es sei, diemachen würde. Und die BI? Sieseit einiger Zeit ganz wunderbar mit der SPD und sieht sich im. Klar, wenn man für das Mitmachen auch einenbei derbekommt, dann machen sie halt mit.Und da ist es wieder, dasJetzt werden die Fusionsabsichten mit Walkenried auch öffentlich geäußert. Wieder war es der Bürgermeister mit seiner Verwaltung, der das Thema vorantreiben wollte und noch will. Doch dafür gibt es nach Ansicht der WgiRund es wurde nach dem „Warum?“ gefragt. Um Klarheit zu schaffen beantragt die WgiR die Fusionsgespräche mit Walkenried zu beenden und den Verzicht auf eine Bürgermeisterwahl aufzuheben. Doch mit der Behauptung, dass der Beschluss für Fusionsverhandlungen zwischen Bad Sachsa, Walkenried und Bad Lauterberg sei trotz desaus Bad Sachsa noch gültig sei,Doch auch um einkümmerte sich die WgiR.auf dem Schickert-Gelände: Gefahr für Mensch und Tier? Die WgiR ihrerseits hatte ihre neuen Erkenntnisse zum Anlass genommen und am 27.Juli 2020 einenerstellt, der auf dem Internetportal „myheimat“ (Kanäle und Hangentwässerungsgraben auf dem Schickert-Gelände: Gefahr für Mensch und Tier? Wir graben für hunderttausende von Euro, aber warum? - Bad Lauterberg im Harz – myheimat.de) veröffentlicht wurde. Unter anderem wurden ergänzende Informationen zu dem Harz Kurierbericht und den merkwürdigen Bauarbeiten“ gegeben, die nach vorsichtigen überschläglichen Berechnungen der WgiR mehr alsan Kosten verursacht haben müssten und bereits im Frühjahr 2018 begannen. Außerdem hat die Fraktioneine(vom 16. August 2020) zu den Arbeiten an die Verwaltung, bzw. dem Bürgermeister gestellt.Diese beantwortete Bürgermeister Dr. Thomas Gans in der Ratssitzung am 24. September,und einervon über. Allerdings benutzte der Verwaltungscheffür die vorhandene Verstärkeranlage und verlas die Fragen und Antwortendass zumindest keiner der Besucher der Sitzung die Antworten verstehen konnte.Der jetzt vorliegenden Niederschrift zur Ratssitzung lässt sich entnehmen, dasseinfachoderwurden. Fakt war und ist, dass es weiterhin offene Fragen gibt. Beispielhaft genannt wird hier nur, was sich tatsächlich in den extra mit Folie abgedeckten Containern befand und ob diese allesamt mit LKW auf die rund 400 Kilometer entfernte Sondermülldeponie Ihlenberg in Mecklenburg-Vorpommern transportiert wurden, sowie den dafür entstandenen Kosten. Nicht zufriedenstellend war auch die Antwort des Verwaltungschefs, dassder Hangentwässerungsgraben in wochenlanger Arbeit auf eine Tiefe von bis 5 m freigelegt und dann wieder bis auf zwei Meter verfüllt wurde. Vor seinen Antworten hätte der Verwaltungschef einfach mal seine dort auf dem Gelände eingesetzten Mitarbeiter befragen sollen, bzw. deren Stunden-und Arbeitsnachweise anschauen sollen. Auch die vorzeigen die Richtigkeit der Angaben und der begründeten Nachfrage der WgiR.Wie auf der Dezember-Ratssitzung angekündigt, will die WgiRauf die offenstehenden Fragen zurückkommen.Früher brauchte es, um in Bad Lauterberg für Bürgerbeteiligung und Klarheit zu sorgen. Unter demaber schonDasder Wählergruppe im Rat rüstete sich erneut für ein Bürgerbegehren, welches am 18. August 2020 vonundbeantragt wurde. Das haben viele Bürger*innen zunächst gar nicht verstanden.Ja, so ist das eben, wenn statt Klarheit zu schaffen, Dinge einfach ausgelegt werden, wie man sie haben möchte. Der Ratsbeschluss für Fusionsverhandlungen zwischen Bad Sachsa, Walkenried und Bad Lauterberg soll ja angeblich auch für Verhandlungen nur mit Walkenried gültig und ausreichend sein. Aber das dagegen durchgeführte Bürgerbegehren mit seinen 1200 abgegebenen Unterschriften ist es natürlich nicht.Die SPD und BI ließen im Harz Kuriererscheinen. Diedarauf war. Als Beispiel hier sei hier der Leserbrief vongenannt:, so die Überschrift.Bei einem Blick auf die Tagesordnung der Ratssitzung vom 24.September 2020 traut die WgiR ihren Augen nicht. Unter Punkt 15.(Neu) stand dort: Beratung und ggf. Beschlussfassung zum Entwurf eines Gebietsänderungsvertrages im Falle einer Fusion mit der Gemeinde Walkenried. (mündlicher Vortrag). Da stellte sich die Frage:Plötzlich zog die BI ihren Antrag zur Beseitigung der fehlenden Legitimation für das Führen von Fusionsgesprächen zurück. Neuerimoder doch schon einDie WgiR vermutete und vermutet noch hinter diesem seltsameneine Beratungsbasis bzw. -impuls für ein sog. Vorschaltgesetz. Das bedeutet, dass in Hannover bereits über ein Gesetz die Gebietsänderung beraten und auch beschlossen wird. Dann braucht es nur noch einen Beschluss von Walkenried und Bad Lauterberg und alles ist fertig! Nur so kann sich die WgiR erklären, warum der angeblich so wichtige Zeitplan plötzlich keine Rolle mehr spielt. Denkbar wäre es auch, dass für dieextra noch die Kommunalwahl am 12. Sep. 2021 in Walkenried und Bad Lauterberg verschoben wird. Beide Varianten sind wahrlich erstaunlich! Sie laufen ggf.demohne Informationen, ohne Einwohnerbefragung, ohne echte Wahl eines Verhandlungsführers. Und so ist es auch erstmals in Bad Lauterberg der Fall, dass sich ein Bürgermeister über seine Amtszeit hinaus und ohne wieder gewählt worden zu sein, mehr als zwei Jahre im Rathaus halten kann.Wenn jetzt noch extra eine Kommunalwahl verschoben wird und die Amtszeit des Bürgermeisters sogar noch über die max. Grenze von zwei Jahren hinaus verlängert wird, dann versteht die WgiR diese Volksvertreter gar nicht mehr.Das Organisationsteam hatte den Start für das zweite Bürgerbegehren und der damit verbundenen Unterschriftensammlungen auf dem Boulevard geplant. Wie aus Kreisen der Verwaltungsspitzen dann bekannt wurde, sollte noch im Jahr 2020 die Beschlüsse für die „Zweierfusion“ zwischen Walkenried und Bad Lauterberg gefasst werden. Eile schien geboten zu sein und so machte sichengagiert auf und ging auch von Haus zu Haus. und startet die Unterschriftensammlung zum zweiten Bürgerbegehren. In sehr kurzer Zeit kamen über 600 Unterschriften zusammen.Auch in Walkenried gab es Zweifel daran, ob eine gewachsene Gemeinschaft mit Bad Lauterberg vorhanden sei bzw. überhaupt entstehen könne. Deshalb wurde auch dort ein Bürgerbegehren durchgeführt und sehr schnell zum Abschluss gebracht. Absolut unangebracht und anmaßend aber waren die Fragen vom stellv. Bürgermeister Herrn Wagner. Welche konkreten Ideen die Organisatoren der Bürgerbegehren hätten und wie es ohne einen Zusammenschluss weitergehen solle? Er sprach dabei gleich alle drei engagierten Bürgergruppen aus Walkenried, Bad Sachsa und Bad Lauterberg an. Als anmaßend hatte die WgiR diese Fragen empfunden, da auch Herr Wagner selbst sich vor den Antworten; was nach einer Fusion tatsächlich besser werden wird, ständig gedrückt hatte.Die WgiR erstellte einenum diedes Bürgermeisters Dr. Gans und den Verwaltungen in Frage zu stellen und wenigstens einige aussagekräftige Dinge für die Bürger*innen zu liefern.Sicher hat es niemanden mehr überrascht, aber die Pressemeldung der WgiR zur Flyer - Aktion vom HK nur wieder dazu genutzt wurde, um anderen die Gelegenheit für eine Stellungnahme zu geben. Das alles natürlich wieder gänzlich ohne mit der WgiR auch nur ein Wort gesprochen zu haben. So wurde die Broschüre ohne das Einholen von Stellungnahmen gelobt und der Info-Flyer der WgiR wieder einmal zerredet.Die Organisatoren des Bürgerbegehrens teilen mit, dass die Unterschriftensammelaktionen beendet wurden und die drei Antragstellerunddem Bürgermeister übergeben haben. Impressum:Text: Erwin Müller, Bernd Jackisch und Volker HahnBilder: Bernd Jackisch, Fritz Vokuhl, Julia Wiegand, Erwin Müller Bad Lauterberg, 29.12.2020 Impressum:Text: Erwin Müller, Bernd Jackisch und Volker HahnBilder: Bernd Jackisch, Fritz Vokuhl, Julia Wiegand, Erwin Müller