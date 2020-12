„Interessengemeinschaft Strabs-freies Bad Lauterberg" - Rückblick und Ausblick auf 2021 

Liebe Mitstreiter, Unterstützer und Freunde!

Alle vier Fraktionen im Stadtrat Bad Lauterberg stellen Antrag auf Abschaffung der Strabs

einen Tag später

„Straßenausbaubeiträge kann man bei der 2021 anstehenden Kommunalwahl oder bei der Landtagswahl 2022 auch abwählen“.

keine Antwort

Herrn Weil

Das ist für uns alle wichtig, da die Satzungen schnell und jederzeit wieder bei schlechter werdender Kassenlage eingeführt werden könnten.

Trotz der Corona-Pandemie kann dieauf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Wie dazu der Sprecher derjetzt rückblickend ausführte, nahm er bereits Mitte Januar an einem Koordinatorentreffen in Wunstorf und Ende Februar am landesweiten Treffen desin Hannover-Laatzen teil. Vertreter von rundundwaren an dieser Tagung vertreten, die zudem von zahlreichen Gäste aus der Politik und den unterstützenden Verbänden, so unter anderem vombesucht wurde. Bekannteste Besucher der Tagung waren unter anderem der, der Landesvorsitzende vomsowie der, die allesamt seit Jahren für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Niedersachsen kämpfen.Geplante örtliche Informationsveranstaltungen mussten leider wegen Corona ausfallen. Neben regelmäßig stattfindendenoder mehrfacher Unterstützung der, war die Bad Lauterberg IG Anfang August auch bei einer weiteren Tagung in Stade vertreten. Zusammen mit derwurde zurineinezum Themagemacht ( https://www.myheimat.de/bad-sachsa/politik/strasse... ).Auf Einladung derkonnteam 26. August im Hotel Muschinsky Vertreter des, dersowie den für rund vierhundertzuständigenbegrüßen.Bereitsstellte dieeinenan den Stadtrat auf. Am 2. September folgte diemit dem Antrag auf Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen, allerdings als, ob ein. Inzwischen hat die SPD ihren Antrag allerdings aus nicht bekannten Gründen wieder zurückgezogen.Weiterhin stellte auch die(3.9.) und die(9.9). jeweils einen weiteren Antrag die ungeliebten und ungerechten Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Aus Sicht der, wie auch dem, ist derderam sinnvollsten. Er siehtdervor, sondern fordert diederdurch das. Gleiches, wie inzwischen bereits inumgesetzt, fordern dies die, derdersowie zahlreiche andereundund die inzwischenbereits seit Jahren. Auf einer der ersten Ratssitzungen im Jahr 2021 wird das Thema Abschaffung der Straßenausbeitragssatzung erneut verhandelt.Um dieserzu verleihen werden alleinzum Anfang des Jahres 2021 jeweils einean den jeweiligenrichten. Für die Bad Lauterberger IG hat Bernd Jackisch diese Resolution bereits vorbereitet, die er übrigens auch gernder Regionstellt.Dass eine der, unserezum 1.4.2021 die, wertetauch als eindesUnter anderem hatte er für dasmehrfach im Laufe des Jahres 2020 diezusammen mitbeiunterstützt sowiemit aktuellen Informationen zum Thema Strabs versorgt.Die Arbeit, soist sehr vielfältig und umfangreich, deshalb bittet er alleundauch im kommenden Jahr um tatkräftige Mithilfe.Im Anschluss lesen Sie denund diedes23.12.2020Ein denkwürdiges und außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu, nachdem wir im Frühjahr durch das Coronavirus mit einer neuen Situation konfrontiert wurden, die unsere Aktivitäten stark behindert und die individuellen Lebensumstände erschwert haben. Obwohl wir überall mit bisher undenkbaren Widrigkeiten zu kämpfen haben, lassen wir uns gemeinsam nicht unterkriegen und haben zusätzliche Kräfte mobilisiert, um in diesem Jahr mit den emotionalen Wellen weiter für die landesweite Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einzutreten und das Thema am Leben und im politischen Bewusstsein zu halten.• Zu Jahresbeginn haben wir mit unserer ersten großen E-Mail-Aktion in Form einesauf uns aufmerksam gemacht. Im zwei Tages Rhythmus haben wir uns gemeinsam vier Wochen lang mit unserem Appell und Weckruf an die Landesregierung in Erinnerung gebracht.• In Reflexion auf unser gemeinsames BI Treffen in Laatzen haben wir mit unseren Partnern des Aktionsbündnisses VWE und ASK BISSS einund weitere Akteure gesendet.Es war klar, dass hier nicht mit einer Flutwelle von Antworten zu rechnen war, zeigte jedoch der Landesregierung eindrucksvoll, dass unser Bündnis gemeinsam mit den Verbänden nicht lockerlässt, mit vereinter Kraft das Thema weiterhin sichtbar macht und die Abschaffung der Strabs fordert, auch unter den erschwerten Corona Bedingungen!• Eine von MP Weil getätigte Aussage, er gäbe kein Geld für Straßengebühren, wurde vommit einergekontert.• Trotz aller Brisanz darf der Humor nicht zu kurz kommen. Das Namenspiel unsereszeigt, wie intensiv wir im Unterbewusstsein verwurzelt sind. So erfindet sein Team ein Bündnis analog zum NBgS. Aus unserem "Niedersächsisches Bündnis…. " erfinden kreative Köpfe das Bündnis „Niedersachen“ (hält zusammen) – Respekt, wo Innovation fehlt muss man sich Ideen vom Gegner holen.Natürlich hat das NBgS Herrn Weil signalisiert, dass wir uns in dieses großartige Bündnis von Gewerkschaft, Kirche und Co, tatkräftig einbringen wollen, denn letztendlich sind viele von uns „Mitglied“ in der einen oder anderen Institution und auch, natürlich kamvonEine Darstellung der Strabs und des NBgS haben wir seinen Partnern zukommen lassen. Mit erwartungsgemäßem Inhalt hat der NST durch Herrn Mende geantwortet und die kath. Kirche hat sich gemeldet und Prüfung der Situation verkündet. Die Antworten der restlichen Mitglieder stehen noch aus.• Bei einer Veranstaltung in Ilsede mit dem, hateindrucksvoll die Strabs und die Folgen für den Anlieger geschildert und weiterhin für die Abschaffung plädiert. In einem persönlichen Gespräch bestätigte er die Teilnahme an Landtagsterminen (so, wie in Laatzen besprochen) und die Zusammenarbeit mit dem NBgS.• Zum Themasind interessanterweise dieauf uns zu gekommen. Erste positive Gespräche mit diesen Bundesländern haben per Videokonferenz stattgefunden, weitere sind geplant• Nach den ersten Corona Lockerungen im Sommer war es erfreulich, dass eine Vielzahl von BI die Arbeit in Form vonund Co. wieder aufgenommen haben. Durch Abstand und Maske erscheinen diese Aktionen grösser und imposanter. Super!• In einigen Kommunen wird zwischenzeitlich an eineran die, durch uns gemeinsam „erzwungenen“ Gesetzesänderung des § 6 NKAG aus dem Oktober 2019 gearbeitet. Diese angeblichen Erleichterungen machen die Strabs natürlich nicht gerechter. Hier ist noch viel intensive Aufklärung angesagt, was sicherlich erst mit einem Positionieren der politischen Gruppierungen zur nächsten Kommunalwahl möglich sein wird.• Andere Kommunen haben es hingegen wesentlich leichter. So hat einer unserer Gesprächspartner im Innenausschuss des Landtages, Herrbei sich vor Ort die Strabs abgeschafft. Auch Herrmit den Worten• Vor einigen Wochen erreichte uns eine„Der Rat der Stadt Bergen und die Bürgermeisterin bitten die Niedersächsische Landesregierung, eine neue Entscheidung zur Übernahme der kommunalen Straßenausbaukosten durch den Landesetat zu erwirken.“Dasfindet diese Resolution mit ausführlicher Begründung hervorragend und sehr geeignetauf die Landesregierung auszuüben. Alleaber auchgegen Straßenausbaubeiträgen, die ihre Satzungen in den einzelnen Orten bereits abgeschafft haben, wurden gebeten diese Resolution gleich im neuen Jahr, mit ihren Daten, an den jeweiligen Stadt - oder Gemeinderat zu richten.Weiterhin sehen die Bürger sofort, ob alle Parteien/Wählerinitiativen ihrer Stadt/Gemeinde einvernehmlich hinter der Abschaffung der Strabs stehen.• Für einen lhaben fleißige Hände im NBgS vieleInformationen zusammengetragen und die Darstellung der Strabs erarbeitet. Somit sind. Vielen Dank an Wilfried, Eddie und Maren. Für die aufwendige Telefoniererei (5 Monate) ein großes Dankeschön an Barbara.• Der aktuelle Stand der Mitglieder des Bündnisses liegt bei derzeitdie gewünschten 100, als erstes Zwischenziel, rücken immer näher.• Zwischenzeitliche Regio Treffen im Sommer gaben den Rhythmus für unsere Vorbereitungen zum fest terminierten landesweiten BI Treffen in Laatzen vor, notwendigerweise kam dann leider die kurzfristigen Corona Absage. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Wirtin Tina. Halte bitte die Suppe warm, wir kommen in 2021 😊. Mit seiner Strabs- und Polit Tour hat er unser Thema großartig dargestellt. Unvergessenen bleibt auch die beeindruckende Rede im Landtag von Hr. Dr.Genthe.Die Sturheit der Gemeinderäte, die Strabs beizubehalten ermuntert viele BI Mitglieder, selbst politisch aktiv zu werden und zur Kommunalwahl anzutreten. Hier wird sich das NBgS positionieren und die Kraft der BI vor Ort demonstrieren.Nicht nur die Abschaffung der Strabs steht dabei im Vordergrund, vielmehr gilt es auch ignoranten Ratsmitgliedern die Stirn zu bieten. Frei dem Motto-Back to the Roots - Der neue Rat als Bürgervertreter-Somit werden sich vieleverstärkt in die, um dem Bürger wieder eine angemessene Stimme zu geben.Und zu guter Letzt, die frischeste Meldung von letztem Mittwoch., nicht aber die Beiträge an sich. Diese sind „unwirksam“ heißt es in dem Urteil. Wie erwartet, wurde die Festlegung der Abrechnungsgebiete moniert. Glückwunsch nach Springe und vielen Dank an den VWE für die Unterstützung.Unsere wichtige Aufgabe ist es, weiterhin bis zu den Landtagswahlen sichtbar zu bleiben für unser gemeinsames Thema, dies ist uns bisher trotz der erschwerten Corona Bedingungen gelungen.Um das alles zu ermöglichen, war die Lenkungsgruppe kontinuierlich durchgehend im 2 Wochen Turnus per Telefonkonferenz und einem Treffen im Sommer im Stade in Kontakt. Vielen Dank.Zum Jahresanfang werden wir gemeinsam mit unseren Allianz Partnern Gespräche im Landtag führen, unter anderem mit dem Ziel Zahlungen in Corona-Zeiten kurzfristig auszusetzen, denn auch die Bürger haben gravierende finanzielle Einbußen zu verzeichnen. Wenn der politische Wille vorhanden ist, stehen im Landeshaushalt Mittel zur Verfügung, wie gerade sehr deutlich wird. Deshalb kämpfen wir weiter um eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden durch das Land, damit diese die zur Infrastruktur gehörenden kommunalen Straßen erhalten oder erneuern können. Denn das Leben von uns Einwohnern unserer Gemeinde macht nur ohne die Strabs und ohne Corona glücklich!Zum Schluss möchten wir uns bei Euch allen bedanken, denn nur im Team können wir weiterhin Druck aufbauen. Mut und Energie soll auch in 2021 unser Wegbegleiter sein. Die Vielfalt unserer Aktionen signalisiert dem Landtag, dass wir uns auch durch ein Virus nicht stoppen lassen und somit möchten wir mit diesen positiven Zeilen die Festtage einläuten.Wir freuen uns auf Euch im nächsten Jahr!Viele liebe GrüßeEuer Team der