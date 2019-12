Informationsveranstaltung zur geplanten Fusion in Barbis

Bad Lauterberg-Barbis. Nach Osterhagen und Bartolfelde stand Barbis nun im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung(5.12.) zur „Fusion“. Vorsitzende Julia Wiegand konnte dazu 30 Personen im „Olympia“ begrüßen und gab den Staffelstab direkt an die Fraktionsmitglieder Frank Bode und Harald Liebau weiter.

Eingangs wiesauf die Erhöhung derundhin, die von der Fraktion derkritisiert und abgelehnt wurde. Mahnende Worte vor den Fusionsgesprächen, dasvorgenommen werden sollten, wurden vom Bürgermeister und den Fraktionen derund derignoriert. Allein in die Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters– ein wohl einmaliger Vorgang. Unbedingt erforderlich sind die Erhöhungen beider Steuerartenpassen aber besser zur Fusion, wenn man sie will, so Bode.Ebenfalls angesprochen wurde dieder drei Kommunen, die sich auf rundbewegen. Nach dem Abzug der bisherverbleiben rundüber. Die Frage bleibt aber, wie sich dann die fusionierte Großgemeinde entschulden will, wenn zusätzliche Ausgaben wie Neubau von Feuerwehrhäusern, Straßensanierungen oder auch der Neubau von Krippenplätzen anstehen. Darüber hinaus wurde die Pro-Kopf-Verschuldung angesprochen und bildlich dargestellt, die sich auf daseinpendeln wird.Ein weiterer Knackpunkt ist die Organisation von Ortsräten in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen. Aus dem Eckpunktepapier sind jeweils verschiedene Unterteilungen vorgesehen. Es fehlt aber der entschlossene Wille von Bad Lauterberg, die von den Bürgern im Rahmen einer Einwohnerbefragungvon Ortsräten inundauch durchzuführen. Stattdessen gibt es unverbindliche Aussagen, die eher nur aufOrtsräte Walkenried, Bad Sachsa und Bad Lauterberg abzielen.Leider konnten im Vorfeld umfassende Informationen an die Bürger nicht weitergegeben werden, da mehrere Sitzungen in Bad Lauterbergabgehalten wurden. Dies hinderte die drei Unterzeichner desaber nicht, erst recht spät einauch in Bad Lauterberg durchzuführen. Dieses Vorhaben wird von derunterstützend begleitet. Man zeigte anschließend den Weg vom Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid auf. Die Idee dahinter steckt im Detail:. Auf Weisung des Landkreises sind die ausgearbeiteten Punkte anlässlich einer Fusion nun auch auf den jeweiligen Homepages der drei Kommunen nachzulesen.Wie aber steht die diezu einer Fusion? Eine Fusion wird nicht grundsätzlich abgelehnt. Allein die Schnelligkeit der Entscheidung ist anzuzweifeln. Daher ist ein langsameres Vorgehen die weitaus bessere Idee, damit alle drei Kommunen sichkönnen. Man sollte deshalb nicht den Stab über das Knie brechen und zunächst einefür fünf bis sechs Jahren anbieten.Pressemitteilung der Wählergruppe im Rat vom 8.12.2019