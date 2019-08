Hick-hack im Rat der Stadt Bad Lauterberg? Was ist da los?

Was 2015 mit einer unterstelltenals Angriff auf die Integrität eines Ratsmitgliedes begann, wiederholte sich in ähnlicher Weise durch eineeines. Damals kam die Attacke aus den Reihen der. Diesmal ließ sich dievor den Karren spannen. Sie versteckte ihre Provokation in einem. Die Frage, die sich die WgiR stellt, lautet:Die Wählergruppe nimmt solche Dinge zur Kenntnis, weiß aber auch, dass Menschen die so etwas tun,und deshalb versuchen, andere persönlich anzugreifen, um sie schlecht zu reden. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit kann so nicht entstehen, sie ist nicht gewollt.Dass scheinbar an diesem Gedanken etwas dran sein könnte, zeigt das Verhalten der Ratsmitglieder im Zusammenhang mit dem Antrag der WgiR zum Thema"Brauchen wir nicht! Können wir nicht kontrollieren! Lasst den Tieren doch auch ihren Spaß!"nur weil Andere zu bequem waren, sich mit der Problematik zu befassen oder (mal wieder) einfach einen sinnvollen Antrag der WgiR blockieren wollten. Um Gottes Willen - bloß keine Anträge der WgiR für gut befinden und sofort beschließen.Doch was geschah imzu dem Thema? Dieser stimmte einen fast gleichlautenden Antrag mit. Darunter auch ein Mitglieder derdas sich in Bad Lauterberg dem Thema verweigerte. Welche Rückschlüsse zieht man daraus?Leider verhält es sich bei anderen Anträgen ähnlich. Das Thema "ist auch so ein seltsames Beispiel. Seit Monaten liegt ein Antrag der WgiR auf dem Tisch. Der Förderverein der Königshütte benötigt noch 17.000 Euro, damit ein LEADER-Antrag mit Aussicht auf Erfolg zur Instandsetzung der Wehrbrücke eingereicht werden kann. Hin und her wird das Thema gewälzt, immer neue Aspekte herangezogen, um letztlich eine Entscheidung aufgrund einerdurch denweiter aufzuschieben.Auch an diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, dass es scheinbar oft persönliche Vorbehalte sind, die sachlichen Entscheidungen unmöglich werden lassen. So etwas hätte es zu Zeiten unseres vorherigen Bürgermeisters nicht gegeben. Nie wäre da jemand auf die Idee gekommen, einebauen zu wollen, wenn die Stadt diese zu den bereits im Haushalt eingestelltenplus zusätzlichenbekommen könnte. Was wird im Zusammenhang mit der Scholmwehrbrücke seit Jahren nicht alles in Frage gestellt oder an Vorwürfen und Unterstellungen geäußert?n!!Doch wäre es nicht viel wichtiger und längst an der Zeit gewesen, bestehende Vorbehalte zu überwinden und? Warum gelingt es unseremnicht, seinauszuziehen undzu denken und zu handeln? Warum werdenso lange zerredet oder verändert - bis am Ende im Protokoll nicht mehrsteht?Liegt es daran, dass diedieim Rat der Stadt Bad Lauterberg ist und auch wenn es für die Anderen unbequem ist, trotzdem immer wieder fürund mehreintritt?Ein Glück für die Anderen ist der Umstand, dass diedie offen angesprochenen Probleme in ihren Berichten wohlwollend weglassen. So bleiben leider diewie z.B. "In Bad Lauterberg wird keine Liste über die unerledigten Ratsbeschlüsse geführt!" oder "Protokolle, in denen unwahre oder sitzungsfremde Inhalte eingefügt sind, werden in Bad Lauterberg trotz Einwendungen einfach genehmigt.", unerwähnt. Stattdessen wird sich scheinbar sogar noch über berechtigte Einwendungen lustig gemacht. Aber ist das verwunderlich, wenn sogar dieehlerhafte Protokolle und den Versuch sie zu berichtigen, alsbezeichnet?Sind wir in Bad Lauterberg wirklich schon so weit gekommen, dass berechtigte Kritik und Einwendungen von den Verantwortlichen mit persönlichen Unterstellungen und Angriffen auf Personen beantwortet werden, die ihre Kontrollaufgaben ernst nehmen?