Fusionsbedenken der Wählergruppe im Rat vom Landrat bestätigt - Doch wo liegen die Vorteile für die Bad Lauterberger Bürger?

Grundsteuer wird erheblich steigen

Zunächst einmal "Interkommunale Zusammenarbeit"

Verbindlich erklärte Bürgerbefragung gefordert

Wie schon aus den Vorberichten der Haushalte der möglichenundunschwer zu entnehmen war, ist besonders dievonmehr alst. Dies hatnun in seiner Stellungnahme klar und deutlich aufgezeigt. Während dieses Thema seit geraumer Zeit vonundinöffentlich diskutiert wird, herrscht in Bad Lauterberg schweigende Ruhe und es stellt sich die Frage:Es ist doch zu befürchten, dass die mögliche Fusionswelle nicht nurals Nachteil mit sich bringen wird, sondern die Bad Lauterberger Bürger zudem dieder beiden anderen Gemeinden. Dies hat Landrat Reuter in seiner Stellungnahme indirekt auch ausgedrückt.Auf diesen Umstand, sowie auf die schwierigen und belastenden vertraglichen Verpflichtungen der Stadt Bad Sachsa hatte dieder Stadt Bad Lauterberg bereits in der Ratssitzung amhingewiesen. Doch es wollte niemand hören und niemand war bereit, in eine kontroverse und konstruktive Debatte einzusteigen. Deshalb befürchtet die Wählergruppe, dass die so wichtige Frage über die Zukunft von Bad Lauterbergs mal wieder im Schnelldurchgang und ohne Öffentlichkeit entschieden wird.Im Gegensatz zu Walkenried und Bad Sachsa wurden diebesprochen und bisher nicht veröffentlicht diskutiert.Die jetzt schon erkennbaren Probleme oder eben auch Nachteile für unsere Bürger in Bad Lauterberg werden abgetan. Die regionalen Medien nannten sie abwertend. Unweigerlich entsteht der Eindruck, dass es vorrangig nur wichtig war, auf dem letzten Drücker noch die Aufnahme von Fusionsverhandlungen zu beschließen, um so ohne Beteiligung der Wähler die Amtszeit des Bürgermeisters zu verlängern.Doch wo liegen die– wofür die Bürger aus Bad Lauterberg? Und was soll der Bürgermeister eigentlich verhandeln? Diemüssen nach einer Fusionwerden. Wie der Landrat richtigerweise erwähnte, liegt z.B. die Grundsteuer in Bad Sachsa auf einemzu vergleichbaren Kommunen. Angleichen bedeutet hier, dass dieinaufsteigen wird.Auch die pro Kopfverschuldung wird erheblich steigen, da sich ja dieder dann neuen Einheitsgemeinde gemäß der Haushaltsvorberichte aus etwaundzusammensetzen wird. Das ist neben den weiteren in Bad Sachsa und Walkenried vorhandenen Problemen der Grund, warum dievom Land und Landkreis fordert.Lasst uns die Braut verheiraten, solang sie noch hübsch ist. Solche Sprüche klopfen Ratsmitglieder in Bad Lauterberg, anstatt nur mal ganz kurz zu überlegen, wie lange man noch für diese Hochzeit bezahlen muss und vor allem – wer? Selbst Ratsmitglieder aus Bad Sachsa wundern sich schon darüber, warum niemand aus Bad Lauterberg die finanziellen Verhältnisse kritisch hinterfragt. Und die WgiR fragt sich, wo diefür Bad Lauterberg liegen und was passieren muss, damit Bad Sachsa heiratsfähig wird.Die bisher in Aussicht gestellten finanziellen Unterstützungen durch Land und Landkreis sind doch im Vergleich zu den vorhandenen viel höheren Lasten eher Kleingeld.Ja, die Situation in Bad Sachsa ist schwierig. Aber die WgiR macht da niemanden einen Vorwurf. Bad Sachsa hat wie viele andere Gemeinden zu kämpfen und wollte ganz sicher nicht, dass sich die Dinge so entwickeln. Verträge sind nun einmal in Bad Sachsa beschlossen worden und müssen eingehalten werden. Der Entschluss in Tourismus zu investieren war nicht falsch. Bad Lauterberg hat sich in seinem Leitbild auch dafür entschieden. Das dies bei der Beseitigung vorhandener Investitionsstaus auch Kostensteigerungen mit sich bringt, das hat der Geschäftsführen Herr Völz auch aufgezeigt. Doch das sich diese Kosten nicht und gleich auf „Null“ führen lassen, das brachte der Landrat ja auch zum Ausdruck. Es stellt sich also an dieser Stelle auch die Frage, wer soll die vertraglichen Verpflichtungen übernehmen bzw. tragen? Es ist doch verständlich, dass die Ratsmitglieder aus Bad Sachsa nach dem besten Weg in eine gute Zukunft für ihre Stadt suchen.Das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht vor, dass die Gemeinden so bemessen sein sollen, dass die örtliche Verbundenheit der Einwohnerinnen und Einwohner gewahrt bleibt. Deshalb hält dieden Weg über einefür richtig und wichtig. Von Anfang an ehrlich zueinander und vor allem ehrlich zu den Bürgern sein, dann kann ein Zusammenwachsen beginnen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen.Wie bereits am 28. März 2019 geschehen fordert die WgiR vor einerüber eine Fusion die Durchführung einer alsPressemitteilung Nr.44 der "Wählergruppe im Rat" vom 7.8.2019