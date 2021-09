Erstwähler erhalten Post für Altpapiertonne – Wahrheit wird mal wieder von der SPD verdreht!

Bad Lauterberg. Zahlreiche junge Erwachsene und deren Eltern waren in den letzten Tagen verwundert und zum Teil sehr verärgert, als sie den Briefkasten öffneten. Neben der Post und der üblichen Reklame fanden sie gezielte Wahlwerbung mit Vor-und Nachnamen sowie exakter Adresse in ihren Briefkästen. Angeschrieben wurden in Bad Lauterberg die Erstwähler von der SPD, in einigen Orten griffen aber auch andere Parteien zu diesem seltsamen Mittel.

Scheinbar wird lieber dieim Bundesmeldegesetz genutzt, anstatt kritisch über die ansonsten sehr strengen. Dass mit der Aufforderung zur Wahlteilnahme auch gleichder absendenden Partei mitgesandt werden, verleiht dieser besonderen Regelung und die damit verbundenen Praxis nur noch einenSo ist in dem Schreiben zu lesen, dass die Jugendlichen einenbrauchen und der nicht irgendwosein darf. Leider wird nicht gesagt,die Jugendlichen einen neuen Jugendraum brauchen. Denn diemüsste lauten, weil der die Kellerräume derimmer noch nicht ordentlich gegenisoliert sind, die Räume deshalbund offensichtlich immer nochsind. Unverständlich ist auch, warum erwähnt wird, dass der neue Jugendraum nicht irgendwo?!Natürlich auch unerwähnt bleibt, dass im Zuge des Sparpaketes u.a. auch von derbeschlossen wurde, die Vollzeitstelle für einen Jugendpfleger abzuschaffen und ihn zu entlassen. Erst später wurde auf Drängen eine neue Halbtagsstelle wieder besetzt.Leider ist es den Parteien gem. § 50 Bundesmeldegesetzdie Adressen vonbei den Meldeämtern. Doch ausgerechnet die, welche denals ganz besonders, nutzen solche Ausnahmeregelungen, um für sich selbst Werbung zu betreiben.