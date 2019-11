Drei Info-Abende der WgiR geplant - Fusion - Bürgerbegehren - Rathausverkauf - die Meinung der Bürger ist gefragt

. Nach dem überausan der letzten Inzu dem Themain Osterhagen, möchte dienun diese Reihe weiter fortsetzen und hat gleichweitere Termine festgelegt.Wie dazu diemitteilt, wird es neben dem Themaauch Informationen zumgeben. Auch wird man sich erneut mit dem möglichendesund des angrenzendenbeschäftigen. Gern möchte hierzu, oder zu anderen, dieund derendiederwissen.Zu den drei Informationsveranstaltungen sind allesowie alleunddereingeladen. Herzlich Willkommen sind aber auch Bürger ausunddie die Ziele dermitgestalten möchten, ob nuroder auchDieVeranstaltung findet am Donnerstag,, um 19 Uhr, inAm Anger statt.DerInformationsabend wird am Donnerstag,um 19 Uhr, inim griechischen Restaurantdurchgeführt.Dieund auch letzte Informationsveranstaltung in diesem Jahr findet am Freitag,um 19 Uhr, in Bad Lauterberg im Restaurantstatt.